El asombroso detalle de Charlize Theron sobre su envejecimiento

Charlize Theron se convirtió en una de las mujeres más representativas del cine de acción de Hollywood. Una mujer con destreza, que independientemente del papel de heroína o villana que pueda interpretar, siempre lo hace mostrando todas sus habilidades físicas. En este contexto, se sinceró sobre el envejecimiento y el paso de los años.

En la película La vieja guardia (2020), Charlize Theron interpretó a una de esas protagonistas de acción que, en los últimos tiempos, se convirtieron en su marca registrada. Pasó con Mad Max: Furia en el camino (2015) o mismo con Atómica (2017).

Charlize Theron protagonizó La vieja guardia en 2020.

Lo cierto es que, para poder llevar adelante estos papeles, la actriz sudafricana debe someterse a una dura preparación física antes y después de rodar escenas de acción complicadas. Y aunque a veces lo olvidemos, estamos ante una figura con un amplio recorrido en su vida.

Si bien desde lo físico y en su belleza no lo aparenta, la intérprete ya tiene 48 años -nació el 7 de agosto de 1975, en la ciudad de Benoni-. Y obviamente estos papeles requieren mucha exigencia para cualquiera.

En una reciente entrevista con Allure, la intérprete reconoció estar haciendo las paces con el hecho de envejecer: "Lo que realmente me molesta es que ahora hago películas de acción y, si me lesiono, tardo mucho más en recuperarme que cuando tenía 20 años".

Y confesó: "Más que mi cara, desearía tener mi cuerpo de los 25 años, que podía tirarme contra una pared y ni siquiera lastimarme". Charlize Theron no reniega de su rostro siempre radiante, aunque sí siente que los años han cambiado su físico.

Así luce actualmente Charlize Theron, tan bella y espléndida como siempre.

Fiel a su sentido del humor, también bromeó sobre lo difícil que se torna volver a entrenarse después de un tiempo sin actividad, razón por la cual mantiene constancia con el ejercicio físico. "Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y vuelvo al gimnasio, no puedo caminar. No puedo ni sentarme en el baño", lanzó.

Luego hizo foco en los cambios corporales que a veces incluyen ciertos papeles de películas, por eso advirtió que hay cosas que no volvería hacer, como subir mucho de peso para algún tipo de personaje. En este punto hizo foco en Tully, filme que protagonizó en 2018 y en el cual tuvo que subir varios kilos de su peso corporal para su papel. Charlize Theron tuvo que subir muchos kilos para su papel en Tully.

Un año después de intentar recuperar el peso que tenía previo a la película, confesó hablar con su médico y confesarle estar "muriendo" por no poder bajar los kilos que quería, a lo que el profesional le dijo: "´Tenés más de 40 años. Calmate. Tu metabolismo ya no es el que era´. Nadie quiere escuchar eso".

Charlize Theron reconoce que incluso hoy, en la era de la positividad corporal, “estas cosas siguen siendo duras”, dando ejemplos de lo que significa a veces la misma exposición pública y la autoexigencia combinada a la opinión ajena.