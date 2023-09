Frida Sofía rompe el silencio y le responde a Alejandra Guzmán con inquietantes mensajes

Si la intención de Alejandra Guzmán era que su hija Frida Sofía se acercara, el efecto fue todo lo contrario. En la entrevista que la cantante concedió a Paty Chapoy en el programa “Ventaneando”, en la que habló abiertamente sobre el distanciamiento entre madre e hija, resultó inaudito para la joven.

Alejandra Guzmán habló por primera vez del supuesto trastorno de personalidad que sufre Frida Sofía y de las veces que la agredió físicamente, sin tomar en cuenta las repercusiones que tendrían estos testimonios, pues es evidente que después de esto exista una nula posibilidad de reconciliación.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán se distanciaron hace dos años.

Ahora Frida Sofía reapareció por sus redes sociales y muchos consideran que sus mensajes enigmáticos van dirigidos a Alejandra Guzmán, tras las revelaciones que hizo la Reina de Corazones para esclarecer las razones de distanciamiento con su hija a Paty Chapoy.

La modelo e influencer subió a su cuenta de Instagram un reel en el que se escucha una voz en off: “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio” y la acompaña de una imagen con el siguiente texto: “Conviértete en quien no perdona”. Esta publicación ha generado controversia entre los seguidores de ambas que esperaban que hicieran una tregua.

Frida Sofía le envía indirectas a Alejandra Guzmán.

De hecho, Frida Sofía también subió a sus historias de Instagram más indirectas: “No es por ser rencorosa, pero hay personas que no quiero volver a ver en mi vida de ninguna manera. Deseo que les vaya bien de corazón, pero lejos de mí”. También señaló que no va a cambiar su personalidad, pues está harta de moldearla por el bien de los sentimientos de otras personas que la menosprecian.