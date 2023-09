El hartazgo de Elizabeth Olsen, la Bruja Escarlata, con Marvel: reclamo y despedida

Si bien Elizabeth Olsen se encuentra muy orgullosa de su trabajo como Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel, se está cansando un poco de que la audiencia solo la conozca como la Bruja Escarlata. En este punto, la actriz estaría pronta a tomar una decisión, que derivaría en su despedida del personaje.

A pesar de las expectativas de los fans sobre el regreso de la Bruja Escarlata, Elizabeth Olsen dejó entrever en una entrevista que su futura participación en el MCU podría no estar tan asegurada como se pensaba. Y esto tiene que ver con que está buscando nuevos horizontes en su vida.

¿Elizabeth Olsen se baja de Marvel?

Cuando se le preguntó sobre sus elecciones profesionales después de su participación en Marvel, la actriz se sinceró y remarcó los últimos años de trabajo en la industria de los superhéroes: "Específicamente en los últimos cuatro años, mi producción ha sido Marvel".

Luego advirtió cómo se siente con este periodo de labor tan prolongada en los reconocidos estudios cinematográficos: "No quiero… No es que no quiera que me asocien solo como este personaje. Pero realmente siento que necesito reconstruir otras partes para mantener el equilibrio".

"Tengo muchas ganas de hacer películas ahora mismo. Y espero que algunos de ellos se unan de la manera que siento que pueden hacerlo. Pero sí, eso es algo que necesito. Sólo necesito otros personajes en mi vida. No hay longevidad en un personaje", sentenció.

Y se sinceró: "Wind River e Ingrid Goes West fueron películas de las que me sentí muy orgullosa de haber seleccionado y eran tan diferentes que no se pueden comparar. Así que quiero más de eso en mi vida simplemente porque la variación me satisface".

El futuro de Elizabeth Olsen como la Bruja Escarlata en Marvel está en dudas.

Aunque no confirmó su retiro del papel de la Bruja Escarlata, sus comentarios sugieren que podría estar buscando nuevos desafíos en su carrera, lo que significaría un golpe bajo para los fans que estaban esperando más de esta saga.

Sin embargo, más allá de estas dudas que tejió Elizabeth Olsen, también es cierto hay rumores sobre la participación de la actriz en proyectos como Deadpool 3 y las series de Disney Plus Agatha: aquelarre del caos y Vision Quest. ¿Se baja o seguirá dentro de Marvel?