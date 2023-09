Alicia Machado reveló las burlas que soportó tras ganar el Miss Universo

En el año 1996, Alicia Machado cumplió el sueño de coronarse como Miss Universo. Lo que sería un enorme y agradable triunfo se convirtió en una pesadilla. Tras su victoria llegó el sobrepeso, luego la bulimia y la anorexia. La venezolana fue duramente criticada y además la alta exposición mediática la condenó.

Nada más y nada menos que el presidente de la organización Miss Universo para aquel entonces, Donald Trump, fue el primero en señalarla. Así lo contó la actriz y presentadora Alicia Machado en el nuevo reality show en el que participa “Secretos de Las Indomables”.

Alicia Machado en "Secretos de las indomables".

“Esas agresiones marcaron mi vida para siempre, definitivamente mi salud no solo física, sino mental, nunca más volvió a ser la misma. Siempre he sido muy luchadora y agradezco haberme convertido en actriz, porque la actuación es un mecanismo que me ayudó a salir de mis propios demonios”, dijo Alicia Machado.

Alicia Machado vivió un calvario.

Con apenas 18 años de edad, Alicia Machado tuvo que soportar todo el odio de una sociedad por haber engordado. Ni siquiera existía la palabra bullying y ella tuvo que pagar psiquiatras por todas las barbaridades que escuchaba. “Yo era la Miss Cerda, la Miss Sirvienta”, apuntó.

Alicia Machado estuvo al borde del colapso.

Hoy Alicia Machado les dice a las mujeres que cuiden mucho su salud y que siempre sea su primera prioridad: comer bien y darse mucho amor. Ella agradece que esa generación quedó atrás y que los jóvenes en la actualidad tienen la oportunidad de hablar y de mantenerse en pie.