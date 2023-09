Así luce hoy Nandito de María la del barrio, a 28 años de la novela

María la del barrio fue una de las novelas más icónicas de la historia de la televisión latina. Encabezada por Thalía, la protagonista absoluta del culebrón, la ficción dejó grandes personajes en el recuerdo de todos, como el caso de Luis Fernando, Soraya Montenegro y Nandito de la Vega, este último interpretado por Osvaldo Benavídes.

Nandito era el hijo de María, un joven adolescente que se convirtió en uno de los pilares de la segunda parte de la trama. Osvaldo Benavídes tenía apenas 16 años cuando se puso en la piel de su personaje icónico, pero su apariencia es muy diferente hoy a sus 44 años.

Osvaldo Benavides junto a Thalía y Fernando Colunga, en 1995.

El tiempo pasó y definitivamente hoy el actor luce irreconocible. Su cambio desde que interpretó su papel en la novela es recordado por todos, de la misma forma que el romance ficticio que sostuvo con Soraya y la "lisiada" Alicia.

Aunque Nandito fue criado por Agripina, ella era su madre adoptiva. Con el correr de los episodios se revela que María la del barrio es su verdadera madre, y que lo regaló en una plaza luego de enloquecer por el abandono de su esposo Luis Fernando.

Osvaldo Benavídes debutó en 1992 en la telenovela El abuelo y yo, compartiendo elenco con Gael García Bernal y Ludwika Paleta. Luego pasó a El premio mayor (1995), justo antes de conseguir su icónico papel en María la del barrio (1995-1996).

Otros de los melodramas en los que ha actuado incluyen Te sigo amando (1996), Locura de amor (2000) y Lo que la vida me robó (2013-2014). Además participó de Soy tu fan (2010-2012), Monarca (2019-2021) y The good doctor (2021). Otro de sus papeles icónicos fue en la novela A que no me dejas (2015-2016).

Así luce hoy Osvaldo Benavides, el actor que hizo de Nandito en María la del barrio.

Respecto al ámbito privado, el intérprete tiene dos hijos pero poco se sabe sobre ellos porque los mantiene lejos del ojo público, al igual que la identidad de la madre. En las ocasiones en las que el actor publica una fotografía de sus pequeños en redes sociales siempre les cubre el rostro.