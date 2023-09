Toni Costa y Evelyn Beltrán envían un contundente mensaje a sus detractores

Una de las parejas más castigadas del mundo del espectáculo es la que conforman Toni Costa y Evelyn Beltrán. Desde que hace poco más de un año hayan confirmado su romance han sido en diversas ocasiones blanco de ataques a través de las redes sociales. Ahora, en medio de rumores que apuntan a una posible separación de los famosos, reaparecieron felices y enamorados enviándole un contundente mensaje a sus detractores.

Tanto el bailarín como la modelo compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram un video donde aparece Beltrán abrazando a Toni por detrás sobre un ski acuático, y musicalizado con la canción “Hayami Hana” de Rauw Alejandro. El material va acompañado con un mensaje de los novios a sus detractores. "Te amo. Todos saben un carajo", escribió Evelyn.

Toni Costa y Evelyn Beltrán reaparecieron juntos en redes sociales luego de los rumores de una supuesta crisis de pareja.

Por su parte, Toni fue más contundente. "Qué bien la pasamos tú y yo, Love you. Como dice Rauw: Todos saben un carajo. Lo que nadie sabe es que no hay nada que afecte, destruya, moleste ni nada. Porque todo lo que se hace con maldad y mentira no llega a ninguna parte, lo negativo muere solo, lo positivo crece y se multiplica", expresó el español.

Toni Costa y Evelyn Beltrán se mostraron enamorados en su última publicación en redes.

Sin lugar a dudas, estas fuertes palabras de Toni Costa surgen luego de que en el programa de YouTube “Chisme No Like” señalara que la relación del coreógrafo y Evelyn Beltrán estaría atravesando por una fuerte crisis. "Entre ella y yo está todo normal. No todo lo que ponemos en redes sociales tiene que ver con nuestra relación. Tenemos más vida y más cosas que pasan", había dicho con firmeza el instructor de zumba hace unos días.

Asimismo, las supuestas preferencias de Toni quedaron expuestas en el mismo programa donde reportaron que el español mantenía una relación con un hombre. Así fue que el papá de Alaïa respondió de manera tajante a aquellos que le cuestionaron por su orientación en redes sociales. "Nunca he estado dentro (dentro del clóset). Lo siento por ti si es porque me estás esperando ahí", remató Costa.