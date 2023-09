El camino de la fama no se hace de puras cosas bonitas, ya que tiene pasajes malos que hasta quedan registrados no solo en la memoria propia, sino en la colectiva. Y haciendo una mirada hacia el pasado, Scarlett Johansson reveló cuál fue el peor momento que vivió en un festival a lo largo de su carrera.

La actriz neoyorkina de 38 años se estableció en Hollywood de joven gracias a sus bases bien pulidas y a una apariencia más que seductora. Desde su protagónico en Lost in Translation a sus 18 años, se enfocó a interpretar papeles con trasfondo más adulto y consiguió destacar.

Pero no solo fue en el cine, ya que el modelaje también le permitió trascender, es que su despampanante figura y su cautivadora mirada le permitieron ser la cara de grandes marcas y la tapa de importantes revistas. Pero no todo fue color de rosas.

Johansson participó en la película Bajo la piel, dirigida por Jonathan Glazer, que se presentó en el Festival Internacional de Cine de Venecia en 2013. Toda la ilusión que traía se desmoronó por la respuesta del público, que fue una que no se esperaba.

“Fue una de las peores proyecciones a las que he asistido. Fue la única vez que el público abucheó una película. A Scarlett casi se le saltan las lágrimas”, contó el director artístico de festival, Alberto Barbera, en una entrevista con The Guardian.

La actriz recordó, al año siguiente, cómo vivió ese momento tan poco feliz. “Era la primera vez que veía la película con público y la primera vez que la veía terminada. Estaba en un entresuelo enorme, así que me sentí muy expuesta. Al final, cuando se encendieron las luces, se oyó a la gente aplaudir y abuchear al mismo tiempo, pero con el mismo entusiasmo. No sabía cómo reaccionar”, dijo y agregó: “Creo que me quedé... No diría perturbada, pero sí algo conmocionada”.

Es que Bajo la piel tuvo momentos en los que Johansson, que interpretó a una extraterrestre que intenta pasar desapercibida entre los humanos y se aprovecha de los hombres de Glasgow, debió improvisar por los huecos que el guión dejó a propósito para que ella se desenvuelva. Es lógico que la crítica le haya interesado un poco más que en sus otros trabajos.

“Miré a Jonathan y estaba encantado. Absolutamente encantado. Salimos del teatro y yo pensaba, ‘Eso fue tan extraño’, y Jonathan decía, ‘¡Esa fue la mejor reacción! Fue el sonido más increíble que he oído en mi vida’”, recordó Scarlett, que luego de salir de la proyección fue contenida por Barbera. “Intenté decirle: ‘No te preocupes, con el tiempo la película será reconocida’. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Ahora es una película de culto”, indicó Alberto.