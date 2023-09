Se reaviva la guerra mediática entre Shakira y Gerard Piqué

La tormenta que se desató entre Shakira y Gerard Piqué no tiene fin. La ex pareja no llega a un acuerdo y ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. A la cantante colombiana se le ha hecho difícil superar el sentimiento de pérdida, pues su mayor deseo era tener una familia y envejecer junto al padre de sus hijos, así como lo hicieron sus padres.

Esta guerra mediática entre Shakira y Gerard Piqué comenzó a tomar fuerza cuando surgieron rumores de una posible separación. Los titulares de las noticias fueron implacables y empezaron a rodar videos de discusiones públicas donde se podía ver que las diferencias eran irreconciliables entre ambos.

Shakira y Gerard Piqué eran vistos en público y no se entendían.

Más tarde, la tiradera con canciones de Shakira, abucheos en las presentaciones de Gerard Piqué y un asedio de los medios y la prensa a Clara Chía, la novia del futbolista, fue solo el inicio. Ahora cuando parecía que podía ceder la cosa, llega “El Jefe”, la última canción de la barranquillera y explota de nuevo.

Para algunos la verdadera jefa es Shakira.

Hoy la prensa catalana toma posición y se alinea con el clan Piqué y en contra de Shakira. De hecho, el diario independentista catalán El Nacional, publicó un contenido con el siguiente título: "Shakira, tacaña, clasista y diva: Álex, su guapo empleado catalán la destroza".

Se trata de un modelo que participó en el video de Shakira: “Monotonía” y que acusa a la cantante de maltrato y de pagar 55 euros por una jornada de ocho horas, menos que el salario mínimo. "Fue una jornada complicada. Nos dijeron que no podíamos mirar a Shakira a la cara. Otro figurante, el que se choca con ella, tuvo que pactar cómo se iban a chocar a través de un coordinador, no con Shakira. Ella nos obligó durante todo el rodaje a no mirarla a la cara. Durante la grabación todo fue muy tenso".