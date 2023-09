Laura Bozzo rompe en llanto en el reality show que participa en España

Laura Bozzo está participando en el popular reality show “Gran Hermano VIP” de Telecinco en España, donde recientemente a sufrido un duro golpe que la ha hecho romper en llanto. La conductora peruana se caracteriza por ser una mujer con temperamento, sin embargo, ante la traición y la decepción no puede esconder su dolor.

Y justamente esto ocurrió en el programa en el que participa en España, donde de a poco se va ganado el cariño del público con su manera directa de expresarse con respecto a lo que siente.

Laura Bozzo no pudo contener las lágrimas al sentirse traicionada en el "Gran Hermano VIP" de España.

Así es que la audiencia le ha demostrado a Laura Bozzo su apoyo luego de ser testigos de la puñalada por la espalda que ha recibido la presentadora peruana por parte de otra de las concursantes del show.

Desde que comenzara el reality show, Laura Bozzo ha estado a lado de Karina, una de las competidoras del programa a la que a defendido y acompañado, cuidándola y velando por ella ya que su salud está algo resentida.

Sin embargo, el jueves pasado, quien era supuestamente su amiga, nominó inesperadamente a Laura Bozzo, quien no pudo contener su tristeza por la traición y rompió en llanto en plena transmisión en vivo del reality show.

Laura Bozzo se ganó el cariño del público español.

"No es justo, yo le he dado la vida acá. A la persona que más quería. Le lavaba los pies, le hacía masajes, le hacía todo, a mí no me interesa que me nomine, yo soy guerrera, y voy a ganar. Lo que me duele en el corazón es que alguien que yo, después de que he dicho que es la persona que más amo en esta casa, me haga una cosa así, eso es lo que me duele, porque eso no se vale, no tengo más nada que decir", dijo desconsolada Laura Bozzo con lágrimas en los ojos.

Como era de esperarse, la audiencia española salió en apoyo de la peruana a quien enviaron numerosos mensajes de apoyo. "Lleva toda la razón, es una de las claras ganadoras de esta edición", "no se puede vender a tu mejor amiga", "vamos Laura, tú eres la más guerrera de la casa", "Laura ganadora", fueron algunos de los comentarios del público que ya adoptó a Laura Bozzo como una de sus favoritas.

Lo cierto es que la comunicadora peruana y Karina, quien era su mejor amiga dentro de la casa del reality show “Gran Hermano VIP”, son las dos nominadas para dejar el programa la próxima semana.