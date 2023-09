Salma Hayek celebra sus 57 años con un bikini que enloquece a todos

Salma Hayek se encuentra en la playa celebrando su cumpleaños número 57, y en conmemoración a esta fecha tan especial, la actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotografías donde se la ve luciendo un coqueto bikini rojo que enloqueció a todos sus fanáticos.

Desde un lugar paradisiaco, la actriz, quien nació el 2 de setiembre de 1966 en Coatzacoalcos, Veracruz, México, derrochó sensualidad y estilo posando con un bikini rojo que dejaba ver su espectacular silueta. Y es que la esposa del empresario francés François-Henri Pinault, se ve más hermosa que nunca, demostrando que sigue siendo una de las mujeres más bellas de Hollywood, lugar donde triunfó gracias al talento actoral que posee la celebridad.

En su cumpleaños, Salma Hayek deslumbró con un coqueto bikini rojo.

Salma Hayek conquista en su cumpleaños con un increíble bikini rojo

En su cumpleaños, Salma Hayek conquistó Instagram con un exquisito look playero, compartiendo con sus más de 26,5 millones de seguidores de esta plataforma. Asimismo, la actriz escribió un mensaje agradeciendo por todo lo logrado en estos años de carrera y por el acompañamiento de la gente que la rodea.

En su cumpleaños número 57, Salma Hayek presumió de su hermosa figura.

"Estoy tan feliz de estar viva y profundamente agradecida por todas las bendiciones. Mi amada familia, mis apreciados amigos, mi salud, mi trabajo que me mantiene en marcha, mi equipo empoderador, mi relación con los animales y la naturaleza, y el amor de todos mis fieles seguidores. Feliz 57 cumpleaños para mí", escribió Salma Hayek.

Salma Hayek es una de las mujeres más hermosas de la industria del entretenimiento.

Como era de esperarse, la actriz mexicana recibió numerosos mensajes de felicitaciones de parte de colegas, amigos y seguidores, dejando en claro que es una de las figuras del mundo del entretenimiento más queridas. "Feliz cumple", escribió la cantante Camila Cabello, mientras que Jimena Sánchez colocó "Queen". Por su parte, la actriz de Hollywood, Viola Davis publicó un "Happiest of birthdays". Asimismo, otros comentarios fueron: "Feliz cumpleaños. Que estés rodeada de alegría y con salud", "Happy birthday my lovely queen", "Feliz cumpleaños reina. we’re grateful for you every day" y "Espectacular Happy Bday".

Así es que Salma Hayek celebró sus 57 años desde la playa y luciendo un espectacular bikini rojo, de diseño sencillo pero encantador, que hizo delirar a sus fanáticos que además de felicitarla en su día, resaltaron su hermosura.