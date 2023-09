Los detalles del millonario acuerdo de divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef

El divorcio entre Ricky Martin y Jwan Yosef causó un gran revuelo a nivel mundial ya que fue una pareja que se ganó el corazón de las fanáticas del cantante con el paso del tiempo. Ahora, lo que todos miran con atención son los detalles del acuerdo millonario al que llegaron para separar sus caminos.

“Hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad para nuestros hijos y honrando lo que hemos vivido como pareja durante todos estos maravillosos años”, comenzó diciendo el comunicado que ambos publicaron hace poco más de dos meses, luego de seis años de matrimonio en el que tuvieron dos de los cuatro hijos de Ricky.

Alegando “diferencias irreconciliables” fue que se presentó el pedido de divorcio en la Corte Superior de California, Estados Unidos, a través de los abogados del cantante puertorriqueño el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio público.

Ahora, el medio TMZ deslizó que habrían llegado a un acuerdo para el que ambas partes trabajaron con el fin de que se sientan respetados en el proceso. Pero no solo por ellos, sino por los pequeños Lucía, de cuatro años, y Renn, de tres, gestados por subrogación de vientre con material genético de ambos. Cabe recordar que los gemelos Matteo y Valentino, de 14 años, son hijos que Martin tuvo de soltero, también por el mismo método, pero que Yosef adoptó.

Este acuerdo indicaría que Ricky solicitó la custodia de los dos infantes, así como también se comprometió a pagar manutención a Jwan, aún cuando no hay bienes que dividir ni deudas preexistentes. Además, ambos volverán a ser legalmente solteros, según indicó el medio, en caso de que este acuerdo sea aprobado por el tribunal.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar sana y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, preservando el respeto y el amor que nos tenemos unos a otros”, continuó recitando aquel comunicado del mes de julio, dejando claro cómo es que quieren vivir esta nueva condición de la familia.

En una entrevista posterior al comunicado, Martin contó que no fue una decisión visceral ni arbitraria, así como tampoco fue unilateral. “Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es prepandémico. Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos. Pero ahora, estamos mejor que nunca”, declaró.

Es verdad que una separación no es un proceso fácil, ni para los adultos que eligen tomar el camino ni para los niños que no tienen más alternativa que seguirlo. Es por eso que Ricky tiene bien claro que tanto él como su ex pareja aún tienen trabajo por hacer con Lucía y Renn, y según expresó, “Jwan y yo siempre seremos familia”.