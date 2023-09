Con este mensaje Karol G le dice adiós para siempre a Anuel AA

Sin lugar a dudas Karol G está atravesando por uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional. A pesar de haber sido acusada hace unos días de plagio, la colombiana sigue llenando estadios como lo ha hecho recientemente en Miami. Por otro lado, “La Bichota” está cada día más hermosa y así lo presume en sus redes sociales.

Su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 65,4 millones de seguidores, la cantante apareció luciendo un atrevido look, que hizo delirar a sus fans, pero lo que no pasó desapercibido fue un detalle, quizás un mensaje con el que le dice adiós para siempre a su ex Anuel AA.

Karol G dejó ver que se borró el tatuaje con el nombre de Anuel que tenía en el dedo pulgar.

"Esta grandota, una chulería", escribió la colombiana para acompañar las imágenes que compartió, las cuales generaron los halagos de todos sus fanáticos, quienes se dieron cuenta de algo muy importante.

Y es que “La Bichota” dejó ver que se borró el tatuaje que tenía en la mano de Anuel. El nombre que tenía escrito con tinta a lo largo del dedo pulgar fue borrado, lo que definitivamente corrobora que la colombiana le dijo adiós para siempre al puertorriqueño.

Karol G presumió de su estilizado cuerpo.

De esta manera, Karol G cierra el capítulo con su exnovio, ya que no quedan rastros en su piel del nombre de quien fuera su pareja durante tres años.

Como era de esperarse, la foto causó revuelo y la reacción de sus fanáticos, quienes no dejaron pasar por alto este llamativo detalle. "Qué bonita te ves sin ese tatuaje", "se está borrando el tatuaje, finalmente", "tatuaje borrado, ya valiste, Anuel", "eso es, siempre para adelante", "¡Tatuaje de Anuel fuera!", fueron algunos de los comentarios que recibió “La Bichota” por parte de sus fanáticos.