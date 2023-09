Así luce hoy Rue, la pequeña niña de Los Juegos del Hambre que se sumó a Marvel

La saga de Los juegos del hambre, protagonizada por Jennifer Lawrence, es sin dudas una de las más emblemáticas y taquilleras del mundo Hollywood. Las películas dejaron memorables personajes en el recuerdo, y uno de ellos fue la pequeña Rue, interpretada por Amandla Stenberg. Lo que no muchos sabían es que la actriz recientemente se sumó a Marvel.

Todos los espectadores del primer filme de Los juegos del hambre quedaron destrozados al ver la muerte de Rue, una niña que se convirtió en el tributo más joven de la trama y un personaje que logró congeniar mucho con Katniss Everdeen en el principio de la historia.

Amandla Stenberg junto a Jennifer Lawrence en Los Juegos del Hambre.

A más de 11 años de su paso por la película, el personaje interpretado por Amandla Stenberg es recordado con mucha ternura y cariño, pero al igual que sucedió con todo el reparto, su cambio físico ha sido notable.

En la actualidad, la actriz se terminó transformando en una joven que logró seguir teniendo presencia en Hollywood y sigue brillando. No solo por su talento como actriz, sino por su fuerte activismo en temas de índole social.

Amandla Stenberg nació el 23 de octubre de 1998 en Los Ángeles, en el estado de California, Estados Unidos. Actualmente tiene 24 años, y si bien logró desarrollar una importante carrera artística lo cierto es que muchos la recuerdan por su paso por las adaptaciones fílmicas de los de los libros de Suzanne Collins.

Tras su paso por Los juegos del hambre en 2012, la actriz formó parte del elenco de la serie Sleepy Hollow (2013) y tiempo después prestó su voz para la película Río 2 (2014), en donde tuvo el papel de Bia.

Así luce hoy Amandla Stenberg, la niña de Los Juegos del Hambre.

En 2015 participó en la serie Mr. Robinson y después hizo las películas As You Are y Lemonade (ambas en 2016). Luego comenzó a tener papeles protagónicos en proyectos como Everything, Everything (2017), Mentes poderosas (2018), The Hate U Give (2018), Where Hands Touch (2019) y Bodies Bodies Bodies (2022).