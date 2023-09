Anahí reveló detalles de su relación con el fallecido galán Andrés García

Anahí está atravesando por un momento muy especial. Luego de haber sufrido un accidente en uno de sus oídos, que puso en duda su vuelta a los escenarios, la cantante se encuentra de gira con el emblemático grupo “RBD” que se reencontró con su público después de 15 años, cumpliendo de esta manera el sueño de millones de fanáticos que vuelven a escuchar en vivo a la icónica agrupación.

Asimismo, la cantante vive un gran momento junto a su familia, y así lo demostró en sus redes sociales. "Mi regalo más grande en esta vida ¡Mi motor! ¡Mis 3 güeritos! Vivir este sueño con ustedes es lo más increíble del mundo. Hoy todo tiene sentido", escribió Anahí acompañando una foto junto con su esposo Manuel Velasco y sus dos hijos.

Anahí agradeció a su familia por estar presente en este momento tan especial para ella.

En una reciente entrevista con Joaquín López-Dóriga, la cantante mexicana recordó su relación con el galán Andrés García, quien falleció a los 81 años en el mes de abril pasado. Ella y el actor se conocieron cuando ambos participaron en la telenovela “Mujeres engañadas”, y de inmediato entablaron una fuerte y cercana relación de amistad, que incluso despertó rumores sobre un posible romance, cosa que Anahí ha negado rotundamente.

"Hago Mujeres engañadas, ahí era la hija de Andrés García, ahí conozco a Andrés. Donde quiera que esté, ese señor conmigo fue maravilloso, en los momentos más duros de mi enfermedad fue una mano amiga", expresó la artista sobre el galán, quien fue de fundamental apoyo para ella cuando padeció de bulimia y anorexia.

"Yo no necesita dinero, yo no necesitaba nada material, yo trabajaba mucho, yo necesitaba cariño, claro que lo tenía, lo repito mis papás me aman, pero necesitaba ese apretón de manos a veces", admitió Anahí.

Anahí y Andrés García tenían una estrecha relación de amistad.

En 1999 ambos actores formaron parte de la telenovela “Mujeres engañadas”, donde Anahí interpretó el papel de “Jessica Duarte” y Andrés García le dio vida a su padre en ficción, “Javier Duarte”. Lo cierto es que se especuló que podían haber tenido un romance, sin embargo, la cantante lo ha negado de forma rotunda.

"Él en su momento fue maravilloso conmigo, hacemos ‘Mujeres engañadas’ y yo ya traía un problema muy fuerte de anorexia y bulimia. Andrés fue una persona ¡wow!, de 10 conmigo y todas las porquerías que inventaron. Inventaban que si andaba con él, puras…", afirmó Anahí.

Andrés era como un padre para la cantante, quien visitó al actor cuando se encontraba enfermo de cirrosis hepática. "Andrés fue una mano amiga y por eso a últimas fechas la vida me permitió hacer cosas por él y regresarle 'el hoy por mí y mañana por ti', me siento muy orgullosa y feliz de haber podido hacerlo", finalizó la integrante de “RBD”.