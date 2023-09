Lucerito Mijares revela cual iba a ser el nombre que querían ponerle sus padres

Lucerito Mijares, quien acaba de debutar como profesional en la industria artística, señaló en una reciente entrevista que es un gran honor para ella ser la hija de Lucero y Manuel Mijares, ya que en su carrera, ellos son de fundamental apoyo para todo esto que está viviendo en este momento. Asimismo, la joven de 18 años, sorprendió a todos revelando cual iba a ser su nombre que le querían poner en realidad sus padres.

Si bien Lucerito Mijares ya había participado en algunos conciertos junto a sus padres, debutó oficialmente como actriz protagonizando el musical “El Mago (The Wiz)”, donde recibió muy buenas críticas de los medios especializados y del público en general.

¿Cuál iba a ser el nombre de Lucerito Mijares?

En una reciente entrevista brindada por Lucerito Mijares a la periodista Anette Cuburu, la joven se refirió a diversos temas, como sus gustos personales, su relación y la importancia de llevar el nombre de sus padres, entre otras cosas. Fue en ese momento que la cantante reveló que en principio no se iba a llamar como su mamá ya que había pensado en otro nombre.

“En mi cuenta de Instagram me pasa muchísimo que la gente cree que es la cuenta de Lucero y Mijares y les tengo que poner que no, ‘fíjense que aquí no puedo contestarles esas preguntas’. Creo que me encanta mi nombre, creo que estaban pensando en ponerme Andrea”, dio a conocer la hija de “La Novia de América”.

“No hubiera llamado tanto la atención. Andrea Mijares suena lindo pero no es Lucero Mijares. Me encanta mi nombre, me lo han preguntado mucho porque siento que es un nombre fuerte. Quiero representarlos de la manera que se merecen”, expresó Lucerito dejando en claro que se siente orgullosa de quien es y de llevar el nombre y apellido de sus padres.