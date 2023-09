Kate del Castillo lanza por sorpresa un reproche a su padre

Una vez Eric del Castillo le advirtió a su hija Kate del Castillo que si se convertía en actriz, su vida amorosa sería enredada y compleja. Dicho y hecho. El consejo que le dio en aquel entonces fue: “Respeta profundamente tu profesión. No te contamines de lo malo. Presiento que, Dios no lo quiera, a lo mejor no vas a ser feliz sentimentalmente”.

Ahora en una reciente visita a México, Kate del Castillo fue abordada a su llegada al país y recordó esa frase de su padre y detalló que en algo tenía razón, porque después de haber pasado por dos matrimonios hoy está de novia y feliz, pero no piensa casarse de nuevo.

Kate del Castillo está enamorada y feliz.

“Le tenía que haber hecho caso, pero la profesión me llamó. Así que ya un tercer matrimonio, no, ya sería muy ridículo. Estoy feliz, pero a mi edad, no”, señaló Kate del Castillo entre risas y con muy buen humor en un evento al que asistió este jueves en la Ciudad de México.

Luego con su increíble carisma, Kate del Castillo aseguró que a sus 50 años de edad está feliz y contenta con su relación. “Uno se enamora de una manera diferente tranquila, bonita, inteligente y en eso estoy”, señaló la actriz, quien reiteró que no está dispuesta a vestirse de blanco.

Mira el video

Kate del Castillo en la actualidad está radicada en Miami. También le preguntaron sobre su compañera Yolanda Andrade, quien atraviesa un delicado estado de salud y la actriz indicó que espera que salga adelante pues es una mujer fuerte.