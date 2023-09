El retoque estético de Jennifer Lawrence que alarmó a todos sus fans

Jennifer Lawrence reapareció públicamente en París el pasado 27 de septiembre, luego de asistir al desfile de Dior Alta Costura Primavera-Verano 2024. La actriz llevaba un vestido negro con transparencias y deslumbró a todos, pero lo que más curiosidad despertó fue el retoque estético que se hizo.

Siendo una de las grandes estrellas que ha dado el mundo Hollywood, de las más taquilleras del cine, Jennifer Lawrence viene de cumplir 33 años el pasado 15 de agosto. Los cambios físicos llegan con el paso del tiempo, pero ni eso ni tampoco su reciente maternidad se comparan a la transformación con la que se la vio en estos últimos días.

Jennifer Lawrence, una de las mujeres más bellas del planeta.

En su paso por la ciudad francesa, la actriz de Los juegos del hambre llamó la atención de sus seguidores por un curioso pero nuevo aspecto en su rostro, especialmente por sus labios, que parecían más voluminosos que antes.

Las imágenes de la intérprete causaron una gran sorpresa. Y es que, aunque a primera vista no se note tanto, el aspecto que lució es bastante notorio en detalle. Por supuesto, esto generó un fuerte debate dentro de las redes sociales, alarmados por el cambio estético.

Algunos usuarios comentaron el cambio en el rostro de la intérprete y especularon sobre si se había sometido a un aumento de labios. Otros defendieron que el cambio podría deberse simplemente a la iluminación o al maquillaje.

Si bien Jennifer Lawrence es una de las estrellas más importantes de Hollywood a esta corta edad, también ha sido una de las más criticadas por sus cambios físicos, aunque los mismos -bajar de peso o aumentarlo- siempre tuvieron que ver con algún papel a interpretar.

El retoque estético que Jennifer Lawrence se hizo en sus labios sorprendió a todos.

Aunque siempre aseguró no haberse realizado tratamientos estéticos, en alguna oportunidad reconoció haber exagerado del Photoshop. "No me he hecho cirugías son los programas de edición fotográficos los que me hacen lucir diferente, a veces ni yo misma me reconozco", contó tiempo atrás.