Cazzu, la novia de Christian Nodal, comete un grave error y se disculpa públicamente con Jessica Alba

Hace unos días, Cazzu, la novia de Christian Nodal, con quien dieron la bienvenida al mundo a su primera hija, recibió un reconocimiento muy especial por pare de Jessica Alba a través de sus redes sociales. Lo cierto es que, en el intento de agradecer, la trapera argentina cometió un grave error por lo que se disculpó públicamente con la estrella de Hollywood.

Y es que la vida de padres de un recién nacido puede ser un tanto caótica, ya que, por el cansancio y la falta de sueño acumulado, se llegan a cometer errores involuntarios, que fue lo que le pasó a la cantante.

Jessica Alba elogió en redes sociales el trabajo de Cazzu.

Lo cierto es que Jessica Alba celebró el trabajo realizado por algunas artistas latinas que están triunfando en la industria musical, como Becky G, Kali Uchis, Ludmilla y la propia Cazzu.

"Celebrando a algunas poderosas artistas latinas que están rompiéndola. Estas genias creativas no solo están lanzando éxitos, sino que están dando a conocer su nombre y dejando su propia marca única", escribió Alba en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 20,4 millones de seguidores.

Cazzu cometió un error y le pidió disculpas a Jessica Alba.

"A través de su música, puedes transportarte a cualquier ambiente que necesites, ya sea que estés buscando bailar, pensar en tus sentimientos, animarte, relajarte o cualquier cosa entremedio - su música es capaz de igualar o cambiar cualquier estado de ánimo. Así que, por favor, sube el volumen, siente las vibraciones y escucha sus obras de arte", agregó la actriz etiquetando a Cazzu.

Como era de esperarse, Cazzu respondió agradeciendo las palabras de Jessica Alba, sin embargo, cometió un grave error. "Eres una leyenda. Gracias por tu amor, tu apoyo y estas hermosas palabras", anotó en sus historias de Instagram, sin percatarse que en la sección de comentarios de la estrella de Hollywood había escrito "suck".

Por ello, inmediatamente, Cazzu levantó otra historia de Instagram con una imagen suya tapándose la cara demostrando vergüenza. "Puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó, que no saben que soy mamá de un bebé recién nacido", escribió la artista argentina.