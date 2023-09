Aracely Arámbula responde a quienes la llamaron “vieja”

Hace unas semanas, Aracely Arámbula está envuelta en una controversia luego de tildar a su ex Luis Miguel “deudor alimentario” y padre ausente. A raíz de estas declaraciones, la conductora cubana Myrka Dellanos salió en defensa de “El Sol” y a partir de allí se dividieron las opiniones de aquellos que tomaron posición por uno u otro bando. Ahora, la actriz de telenovela vuelve a estar en el ojo de la tormenta al responder a un usuario que la llamó “vieja”.

Aracely Arámbula, quien protagonizó exitosas telenovelas como “La Patrona”, “Los miserables” y “La Doña”, recibió un comentario ofensivo a través de sus redes sociales de un internauta. “Actriz ya estás vieja”, escribió el seguidor, a lo que la ex de Luis Miguel no se quedó callada y contestó sin vueltas. "Gracias por tanta admiración", fue la respuesta de la mexicana junto a emojis de besos y caritas riendo.

Aracely Arámbula arremetió contra el "hater" que la insultó.

Asimismo, Aracely Arámbula se despachó contra el “hater” que la atacó. "¿Cómo ven? No puede faltar gente que no está contenta con su vida. Sabemos que no somos moneditas de oro para caerle bien a todos", expresó la actriz.

Para finalizar, Arámbula citó unas palabras de la influencer mexicana Wendy Guevara, quien ganó recientemente el reality show “La Casa de los Famosos México”. "Y sí, como dice Wendy, vieja y muy feliz", escribió Aracely.

Aracely Arámbula está envuelta en un pleito con Luis Miguel tras acusarlo de "deudor alimentario".

Luego de que Myrka Dellanos desmintiera en el programa “La mesa caliente” de Telemundo las acusaciones de Aracely Arámbula contra Luis Miguel, donde lo tilda de “deudor alimentario” por no pagar la manutención de sus hijos Miguel y Daniel, la actriz de telenovelas compartió una picante publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 6,6 millones de seguidores, donde aparece cantando un tema de Maluma que muchos fans aseguran que fue dirigida a la conductora cubana. "Dile al que te está informando que te está mal informando, que te informe bien", dice una frase de la canción del artista colombiano.