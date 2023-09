Angelina Jolie confiesa lo menos esperado sobre su vida tras el divorcio de Brad Pitt

Las separaciones siempre son duras y más en el caso de Angelina Jolie y Brad Pitt que, después de 7 años y seis hijos, pudieron concretar su divorcio. A sus 48 años, la actriz concedió una entrevista para la revista Vogue y habló acerca de su proceso de sanación y de su experiencia como madre.

"Me he sentido deprimida estos días. En cierto modo no siento que haya sido yo misma durante 10 años, pero prefiero no hablar de ello", reveló Angelina Jolie. Para ella fue muy complicada su separación y no nombra en ningún momento a Brad Pitt. De hecho, luego de este terrible momento ella dejó de hacer películas y se centró por completo en sus hijos.

Angelina Jolie y Brad Pitt con los pequeños hace unos años.

"Empecé a trabajar menos en el cine hace 7 años aceptando únicamente trabajos que no requerían rodajes largos. Teníamos mucho que curar. Todavía estamos encontrando nuestro equilibrio", indicó Angelina Jolie, pues desde finales de 2016 solo ha participado en tres películas: Maléfica, Eternals y Aquellos que desean mi muerte.

Angelina Jolie sin sus hijos no hubiese encontrado el camino .

Angelina Jolie se convirtió en madre a los 26 años y la vida le cambió por completo. "Tener hijos me salvó y me enseñó a estar en este mundo de forma diferente", dijo. Fue en el año 2002 cuando rodaba en Camboya que se le despertó el instinto maternal al conocer a Maddox, su hijo mayor.

Luego adoptó a Sahara y Pax y más tarde tuvo a sus tres hijos biológicos Shilloh, Vivienne y Knox con Brad Pitt. Angelina Jolie cuenta que hace poco pensó en que si no hubiese sido por ellos se hubiese hundido en un "camino oscuro". De hecho, trabajan en proyectos en común y ellos le devuelven la sonrisa cada día.