Mollie Hanna Gould, la ex de Luis Miguel, eleva la temperatura luciendo un coqueto bikini

Si bien Mollie Hanna Gould es una destacada modelo, quien se encuentra en un gran momento de su carrera por ser imagen de prestigiosas marcar internacionales, la joven de 24 años es recordada por haber sido corista y pareja de Luis Miguel antes de que “El Sol" se alejara de los escenarios en 2018. Ahora, la hermosa rubia, elevó la temperatura al compartir una fotografía luciendo un coqueto bikini que se robó todas las miradas.

Mollie Hanna Gould formaba parte del staff de Luis Miguel como corista. En ese momento, la modelo tenía 19 años y comenzó una relación sentimental con “El Sol” que se mantuvo hasta el 2021, cuando supuestamente la cantante le fue infiel al intérprete de “La Incondicional” con un empresario millonario argentino.

Mollie Hanna Gould paralizó Instagram con este atrevido look.

Lo cierto es que Mollie Hanna Gould supo hacerse de carrera sola gracias a su talento e innegable belleza, promocionando importantes marcas en su cuenta de Instagram donde acumula más de 82,8 mil fieles seguidores, quienes se deleitan con cada una de las fotografías que la modelo comparte posando con arriesgados looks.

Con cada publicación, Mollie Hanna Gould desata la locura de sus fans.

Mollie Hanna Gould paralizó Instagram

Mollie Hanna Gould deleita a sus admiradores compartiendo imágenes donde muestra su escultural figura, producto de unas rutinas de ejercicios y saludable alimentación. Cada vez que la ex de Luis Miguel publica una fotografía donde aparece luciendo cualquier tipo de atuendo, ya sean looks playeros o de gala, sus fanáticos no dudan en enviarles mensajes halagadores destacando sus atributos con los que se consolidó como una de las mujeres más hermosas del mundo.

Mollie Hannah Gould paralizó Instagram al publicar una selfie donde se la fe posando de manera sensual con un bikini negro, dejando en claro que es dueña de uno de los mejores cuerpos del mundo del entretenimiento y las distintas plataformas digitales.