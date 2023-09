Gisele Bündchen reveló los pensamientos suicidas que tuvo: "No podía..."

Gisele Bündchen viene de atravesar un año difícil dentro de lo personal. Si bien su carrera en el modelaje reflotó más fuerte que nunca, a nivel íntimo debió atravesar el duro divorcio con Tom Brady y su vida debió reestructurarse. Sin embargo, detrás de su figura se escondía un pasado más sombrío que apuntan a los pensamientos suicidas que tuvo hace años.

En una reciente entrevista con CBS News Sunday Morning, Gisele Bündchen generó un gran asombro entre sus fanáticos y seguidores luego de confesarse acerca de los serios problemas que enfrentó cuando estaba en la cima de su carrera.

Gisele Bündchen habló como nunca antes de los ataques de pánico y pensamientos suicidas.

La supermodelo brasileña detalló que a pesar de que las pasarelas se ven como todo un sueño cumplido, en la vida real la presión que genera todo este mundo puede provocar graves problemas para la salud mental de sus protagonistas.

Muchos pensarían que la vida de una celebridad es solo fama, fortuna, fiestas y mucho glamour, pero lo cierto es que todos aquellos que se ven en las pasarelas luchan con sus propios demonios internos. Y Gisele Bündchen no es la excepción.

La también empresaria ya había confesado en varias oportunidades que sufría de ataques de pánico. “Tenía una posición maravillosa en mi carrera. Estaba muy unida a mi familia y siempre me he considerado una persona positiva, así que me machacaba a mí misma. Sentía que no podía sentirme mal, pero me sentía impotente”, comenzó explicando.

Luego reveló los pensamientos suicidas fruto de esos ataques de pánico: “Tu mundo se hace cada vez más pequeño y no puedes respirar, que es la peor sensación que he tenido nunca. De hecho, tuve la sensación de: ‘Si simplemente salto por mi balcón, esto se va a acabar, y nunca tendré que preocuparme por esta sensación de que mi mundo se cierra’”.

Sin embargo, todo parece indicar que el divorcio de Tom Brady, aunque difícil en un principio, terminó por sentarle bien, pues anteriormente había revelado que los ataques de pánico habían desaparecido.

Se trata de un proceso de superación, de haber dado vuelta la página y seguir. De hecho, Gisele Bündchen llegó a confesar que durante los últimos años su matrimonio con el quarterback “sobrevivía” en vez de vivir, algo que cambió por la libertad de la que hoy goza.