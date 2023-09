La furia de Camilo por la foto viral de su hija con Evaluna: "Violaron su..."

Desde que Índigo, la hija de Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, nació, sus padres decidieron mantener su privacidad. No dieron a conocer su rostro en redes pero sí partes de su cuerpo, jugando un poco también con la ansiedad de sus seguidores. No obstante, por estos días se publicó una imagen de la pequeña y el cantante se enfureció por completo.

Algunos paparazzis han intentado captar el rostro de la pequeña Índigo, situación que molesta a sus padres y la familia. Hasta ahora no había éxito alguno más allá de un video que se publicó cuando la familia fue a ver el debut de Lionel Messi en el Inter Miami, pero ahora salió a la luz una foto muy clara.

La prensa española publicó una foto en la que se puede observar a Índigo llorando, lo que generó que los fanáticos de Camilo Echeverry le pidan al artista su opinión sobre esta imagen. El intercambio se dio por medio de las redes sociales.

“Pues voy a aprovechar para contar esto, que no lo he contado antes. ¿Vieron las fotos que salieron de Índigo y de nosotros en la calle, en Madrid? Ok, estábamos en un lugar tomándonos un café o algo así y había dos paparazzi”, comenzó relatando el colombiano.

Según detalló, los fotógrafos se acercaron de manera “irrespetuosa, como violando el espacio personal” para tomarle fotos a la pequeña Índigo, tanto así que la asustaron. Esa habría sido la razón por la que está llorando en la imagen.

“Te puedo pedir porfa que me cuides a Índi, no le tomes fotos a Índi”, le habría dicho Camilo Echeverry al paparazzi. Sin embargo, el reportero ignoró al cantante, más allá de que al principio le prometió que no publicaría la foto sabiendo que podía meterse en un problema legal.

Un paparazzi tomó fotos del rostro de Índigo, y a Camilo no le gustó para nada.

Los cantantes han mantenido la privacidad del rostro de su hija desde su nacimiento, con la intención de permitir que sea Índigo quien decida cuándo quiera exponerse ante las cámaras. Pero eso recién sucedería de acá a unos años.