Quién es la nueva "novia" de Joe Manganiello mientras se divorcia de Sofía Vergara

Una de las cosas de las que Hollywood se retroalimenta es el de los escándalos de pareja, tanto infidelidades como divorcios, y si nos los dos juntos, mejor. Y ahora, la atención está puesta en el divorcio de Sofía Vergara, precisamente en quién es la nueva “novia” de su ex marido Joe Manganiello.

La pareja anunció su separación el pasado mes de julio, y aún se está llevando a cabo el proceso de divorcio. Ya se vio al actor de 46 años abandonando la casa que compartía con la actriz de 51, con el detalle de no usar más la alianza en su dedo.

Actualmente, parece que ambos ya aceptaron la situación y van, poco a poco, acostumbrándose a la soltería. De hecho, Sofía ha publicado fotos en bikini y hasta haciendo topless, así como a Joe se lo descubrió con una nueva compañía.

Los paparazzi se toparon con Manganiello a la salida del gimnasio llamado Gold’s Gym, ubicado en Venice, California. Según publicó el medio Page Six, este se sorprendió por cruzarse con los reporteros gráficos, y no fue solo él.

A su lado estaba la actriz Caitlin O’Connor, presentadora de televisión, modelo y actriz de 33 años. Nació en Los Ángeles pero se crió en Uniontown, Pennsylvania, y estuvo en tiras como Two and a Half Men y Days of Our Lives, así como también en Tiempo de victoria, la serie de Netflix que dramatiza la dinastía de Los Ángeles Lakers en los años 80.

La pareja fue vista a la salida del gimnasio y subiéndose al vehículo de Joe, una SUV Cadillac. Debido al calor del hemisferio norte y a que salieron de practicar actividad física, él vestía una remera sin mangas y pantalones cortos, dejando a la vista sus tatuajes, así como ella lucía calzas negras de tiro alto y una camiseta con mangas largas y de torso corto, mostrando algo de su abdomen tonificado.

Las imágenes se diseminaron por todo internet y los rumores se hicieron cada vez más grandes, algo casi imposible de detener cuando se trata de dos personalidades tan reconocidas en el mundo del espectáculo, y que se vincula con un proceso de separación que aún no está cerrado del todo.

Ni Joe ni Caitlin se pronunciaron al respecto, ni para confirmar ni para desmentir esos chismes de ella sea la nueva novia del ex esposo de Sofía Vergara.