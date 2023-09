Cattleya, la hija de Yailin “la más viral”, debuta delante de las cámaras

Yailin “la más viral” sorprendió a sus millones de seguidores al publicar en su canal de YouTube un emotivo video de una nueva canción llamada “Mía” donde hizo su debut delante de las cámaras su pequeña hija Cattleya, fruto de su relación con su expareja Anuel AA.

Inesperadamente, el video compartido por Yailin muestra por primera vez el rostro de su pequeña hija, así como también momentos íntimos nunca antes vistos como el parto de la cantante, juegos e instantes de cariño brindados a su bebé.

Yailin "la más viral" le dedicó a su hija su nuevo sencillo "Mía".

El video, que ya tiene más de 2,8 millones de vistas, ha generado sensación en las redes sociales, ya que se puede ver desde adentro la experiencia de Yailin “la más viral” como madre. Así es que la dominicana aparece en el hospital luciendo una bata de parto esperando con emoción y alegría la llegada de su hija Cattleya.

En su nuevo videoclip, Yailin "la más viral" mostró momentos íntimos.

Asimismo, en el videoclip de “Mía” se ve a la actual pareja de Yailin “la más viral”, el rapero Tekashi69, decorando la habitación de la bebé, colocando globos y ositos en las paredes en el marco de un ambiente festivo.

Mira el video

La letra de la canción de Yailin, que es una pegadiza bachata, está dedicada a su hija Cattleya, a quien escribió emotivos versos. “Tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor, y para serte sincera contigo siempre he sentido lo mejor" / "te siento solo a ti, no hay nadie más que yo ame como a ti, bonita por fuera, bonita por dentro, eres hermosa eres igual a mí”, dice un fragmento del nuevo tema de la cantante.