Bad Bunny reacciona de mala manera con un fan que le acercó a su hijo para sacarse una foto

Bad Bunny ha tenido una polémica manera de actuar con sus fanáticos de un tiempo a esta parte. Cabe recordar la vez que arrojó el teléfono celular de uno de ellos cuando quiso tomarse una selfie. Ahora, el reguetonero se ubicó en el ojo del huracán luego de reaccionar mal contra uno de sus seguidores que quiso acercarle a su hijo mientras el cantante salía de un lugar y se dirigía hacia su camioneta.

Todo ocurrió cuando el representante del género urbano se dirigía hacia su vehículo rodeado de una gran cantidad de personas que los esperaba. En ese momento, un hombre le pidió tomarse una imagen con su hijo, lo que provocó la reacción inesperada de Bad Bunny. "Benito, una foto con el nene. Una foto, por favor una foto, una foto con el nene", dijo el señor mientras trataba de acercar al pequeño hasta el cantante.

Bad Bunny no quiso tomarse una foto con un niño.

Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del artista, siguió su marcha y de pronto se volteó dirigiéndose molesto hacia el hombre. "Cuidado amigo. No me metas en niño aquí, eso está bien cabrón", dijo “El Conejo Malo” y se subió a su camioneta. Sin embargo, el artista solicitó a su equipo de seguridad que no lastimen al pequeño. "Cuidado con el nene", se escuchó decir al final a Benito.

La actitud de Bad Bunny generó opiniones divididas.

Esta actitud generó posiciones encontradas entre los fans de Bad Bunny, quienes llevaron el debate a las redes sociales. "Bueno no está bien que tengan a un pequeño ahí, pero por la misma razón el debió ser más educado y aunque sea saludar al nene… no cabe duda qué hay niveles. Luis Miguel es un grande y el saluda a sus fans de todas edades. Pero bueno Luis Miguel es el rey", "no le entiendo lo que canta pero tiene razón, que hace un ¿babé ahí?", "bueno, no soy fan de él pero en esta lo felicito pues no es correcto cómo algunos exponen a sus hijos y los ponen en peligro además él lo dijo muy tranquilo y más bien sonó preocupado por el niño", "que bueno que no se dejó manipular por un padre irresponsable. A ver si así le da un poco de vergüenza al padre", "perdió el piso la neta y la gente también", "se pudiera haber tomado el tiempo y posar con niño. El niño hubiera estado feliz. Está cosechando su falta de humildad", "es el mismo padre hace que su hijo escuche esa música y a la misma vez lo hace un fan del. Ahora el chiquillo quedó bien traumado por el rechazo de este cantante" y "Benito tiene mucha razón, pero lo correcto es tomarse la foto ya que el niño lo dejo estirando sus bracitos", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.