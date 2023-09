Gaby Espino comienza una nueva etapa: “me ha cambiado la vida”

Gaby Espino siempre está en la búsqueda de su bienestar físico y personal, y así lo comparte habitualmente a través de sus redes sociales. En ese sentido, la actriz venezolana ha dado un paso para lograr una vida plena, saludable y feliz, y así lo compartió con sus fanáticos.

Y es que el ritmo de trabajo, los negocios en su faceta de empresaria y los estudios como universitaria, a veces le impiden llevar una adecuada alimentación. "Me ha cambiado la vida", comentó Gaby Espino en sus redes sociales.

Gaby Espino recurrió a una profesional para sentirse mejor y con más energía.

Así fue que la actriz recurrió a un profesional para que la ayude a cuidar su organismo para sentirse mejor y con más energía. Gaby Espino se puso en manos de Michelle Peiret y está fascinada con los resultados obtenidos.

"¡Me está ayudando a regenerar mis células a través de la alimentación! Michelle es especialista en Nutrigenómica, es la ciencia que trata el genoma humano de una manera individual y como la combinación de alimentos es primordial para un mejor bienestar, y absorción. De esta manera poder sentirnos bien todos los días", explicó Gaby Espino.

Gaby Espino está encantada con los resultados obtenidos.

La actriz asegura que se siente mucho mejor y con más energía. "Me ha enseñado la importancia de la alimentación en la función de cada uno de mis órganos", dijo.

Asimismo, Gaby aclaró que no tiene que ver con dietas y pérdidas de peso. "No se trata de peso sino de mejorar mi salud, estoy tan feliz porque el cambio ha sido increíble, yo me siento bien, el proceso ha sido maravilloso. Quiero que se curen como yo me he estado curando", finalizó la venezolana.