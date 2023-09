Cindy Crawford contó las razones de su divorcio con Richard Gere

Hollywood tiene historias que no siempre suceden en la pantalla grande, pero sí que incluye a los actores que participan en ellas y parecen ser dignas de alguna adaptación. Una de esas historias bien podría ser la de Cindy Crawford, quien tuvo un corto matrimonio con Richard Gere y contó las razones de aquel divorcio.

La historia entre la exmodelo de 57 años y el actor de 74 inició hace 23 años, en la casa del fotógrafo Herb Ritts, un amigo en común que los invitó a almorzar. Una mirada bastó para que ambos sean flechados, y no pasó mucho tiempo más para que oficialicen su noviazgo.

Estaban en boca de todos, principalmente porque ella era una joven belleza de 22 años conocida en el mundo de la moda de alta costura y él ya era el galán estadounidense que ya estaba a un paso de los 40. Así de rápido como se enamoraron, se casaron antes de cumplir un año de novios.

Ese año que se pasearon por todos y cada uno de los eventos, fiestas y restaurantes le permitieron a Cindy trabajar aún más, y al estar con alguien que ya era famoso antes de conocerla, pudo aprender a manejar mejor esa popularidad. Se casaron el 12 de diciembre de 1991 de manera súper espontánea, en el último turno de una capilla en Las Vegas y con los amigos más cercanos.

Sin embargo, rápido también llegó el divorcio, ya que en 1995 decidieron terminar con esa pareja que acaparaban todas las cámaras en los eventos a los que asistían, y a ella le movió el piso. “El final de mi primer matrimonio fue un hecho que me marcó. Yo había vivido todo como un cuento de hadas. Todos queremos saber qué se siente al tener un amor como el que se ve en las películas, pero no siempre es así. Mi divorcio me destruyó y me llevó a aprender a ver todo de una forma más realista”, confesó pocos años después de separarse.

Recientemente, Crawford volvió a tocar el tema de aquel matrimonio en el documental The Super Models, producido por Apple TV+. “Creo que tenía 22 años cuando nos conocimos. Al comienzo de una relación, cuando eres una mujer joven, pensás: ‘¿Te gusta el béisbol?’ Entonces a mí me gusta el béisbol. ‘¿Realmente te gusta el budismo tibetano?’ Puede que a mí también me guste. Lo intentaré”, contó.

Ahora bien, si hay que hablar de los motivos de esa ruptura, hay que remontarse a esos primeros meses, cuando Cindy responsabilizó a las obligaciones que debían cumplir. “No pasamos suficiente tiempo juntos y somos igualmente responsables de eso. Pensamos que estaría bien si volábamos de París a Los Ángeles para pasar una noche juntos y vernos. No lo fue”, le dijo a People tras separarse.

Hoy, la ex modelo de 57 años, que ya formó su familia con el empresario Rande Gerber y tuvo a sus dos hijos, Presley, de 24 años, y Kaia, de 22. Y en cuanto a su relación con Gere, dijo en un podcast: “Creo que es como si él hubiera vuelto a ser como Richard Gere otra vez, como un extraño, porque en realidad no nos vemos mucho”.