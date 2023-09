La vida poco conocida del ex suegro de Shakira

Shakira le ha dado de su propia medicina a cada uno de los miembros de la familia de Gerard Piqué. En la canción con Bizarrap le envío un mensaje a su ex suegra Monserrat Bernabéu y ahora en su nueva canción "El Jefe" le tira a su ex suegro Joan Piqué. "Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura, te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura".

El ex suegro de Shakira es un abogado catalán que se mueve con mucha discreción. No le interesa tener un perfil público, pero permanece en las sombras detrás de todos los negocios y decisiones de su hijo Gerard Piqué. A este hombre le interesa el mundo de los negocios y también el de la literatura.

El ex suegro de Shakira, Joan Piqué.



Joan Piqué, de 63 años de edad, administra una sociedad inmobiliaria llamada inversiones BCN two & two SL, que agrupa importantes propiedades y que además le genera una ganancia de unos 50 millones de dólares. Esto le ha dado una respetada reputación en Cataluña.

Además de esta trayectoria empresarial y de ser considerado un hombre muy influyente en la sociedad el ex suegro de Shakira ha publicado dos libros titulados "Dos vidas" y "Fantasmas del pasado". De hecho, la mansión donde vivían Shakira y Gerard Piqué le pertenecía a la sociedad de su ex suegro.

Shakira arremete contra Joan Piqué.

Es por eso que la batalla legal entre Shakira y Gerard Piqué se extendió más allá de la custodia de sus hijos al tener que dejar la casa en la que vivía en Barcelona, según por órdenes de su ex suegro. Joan Piqué al parecer emitió un comunicado para que Shakira abandonara la mansión en un plazo determinado.