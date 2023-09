Bad Bunny y Kendall Jenner se roban todas las miradas en el desfile de Gucci

Bad Bunny y Kendall Jenner se han convertido en una de las parejas del momento dentro del mundo del espectáculo. Luego de haber afrontado rumores de una supuesta separación, los famosos se volvieron a mostrar juntos en el desfile de Gucci durante el “Fashion Week” de Milán, donde se robaron todas las miradas.

“El conejo malo” y la modelo llevaron su romance a un nivel internacional, al asistir como invitados al desfile de la prestigiosa marca, donde se sentaron en primera fila junto a la editora de la revista Vogue, Anna Wintour.

Bad Bunny y Kendall Jenner juntos en el "Fashon Week" de Milán.

Al parecer, Kendall llegó antes al evento ya que primeramente se la vio sentada con la editora de Vogue vistiendo una gabardina clásica con un bolso de cuero rojo, zapatos a juego, unos anteojos oscuros y el pelo recogido.

Bad Bunny y Kendall Jenner en primera fila en el desfile de Gucci.

Luego, llegó Benito y tomó asiento del otro lado de Kendall vistiendo un gorro beige, una camisa blanca oversized, jeans, zapatos de vestir negros y anteojos oscuros. Cabe destacar que tanto el regetonero como la influencer causaron sensación con sus respectivos looks.

Kendall Jenner y la editora de Vogue, Anna Wintour

Asimismo, Bad Bunny brindó una entrevista para “Vanity Fair”, donde habló de su relación con Kendall Jenner, aunque dijo que no tenía “ningún compromiso de aclarar nada a nadie”.

"Hay gente que dice que los artistas tienen que aguantar. No tengo que aceptar nada ni todo porque quería ser artista. Al final del día me escuchas porque quieres. No te obligo a hacerlo", aseveró el reguetonero puertorriqueño.