Erik Rubín revela que ya no dormirá en la casa familiar junto a Andrea Legarreta: “es un proceso doloroso”

Luego de 22 años de matrimonio, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación en febrero pasado. Sin embargo, en todos estos meses nunca dejaron de vivir bajo el mismo techo como parte del proceso que fue llevado con la ayuda de un terapeuta, aunque en los planes estaba hacerlo, pero la muerte de la madre de la conductora cambió el panorama. Ahora, el productor musical reveló que finalmente saldrá de la casa familiar.

En una reciente entrevista para el programa de televisión “De primera mano” de Imagen TV, Rubín contó que en breve se irá del hogar que compartía con Andrea Legarreta y las dos hijas que tienen en común. "Sigo aquí en casa. No hemos podido hacer el ejercicio. Ahorita que sucedió esto de su mami, creo que no era un buen momento. Pero como lo hemos platicado, tenemos que hacer el ejercicio completo, entonces, estoy a un par de semanas de hacerlo y salirme para ser obedientes y ver realmente qué sucede. No es fácil, es un proceso doloroso, pero que, de entrada, nos ha servido porque creo que estamos mejor ahorita que antes", expresó Erik.

El exintegrante de “Timbiriche” confía que todo saldrá bien, a pesar de que la situación es complicada. "Entonces, confiar en el tiempo, que todo es perfecto. Y darnos cuenta dónde estamos parados como pareja porque hay un gran amor", aseguró Rubín.

El cantante finalizó dejando en claro que, tanto él como Andrea, están tranquilos con la decisión que están tomando. "Creo que la gran relación que tenemos es algo que no se puede esconder y que vamos a seguir teniendo, porque esto no es ruptura, es una transición que, la verdad, no es fácil de afrontar porque inclusive es algo que veníamos, tiempo atrás, platicándolo. Llegó el momento en el cual tenemos que tomar la decisión y lo estamos haciendo, eso nos da la tranquilidad de que estamos haciendo algo al respecto", concluyó Erik Rubín.