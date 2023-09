Tras cuatro años de matrimonio, Tiziano Ferro anuncia su divorcio

Tras cuatro años de matrimonio y dos hijos en común con Víctor Allen, el cantante Tiziano Ferro anunció su divorcio, dejando en claro que el proceso de separación ha sido complicado pero que en este momento la prioridad son los pequeños.

El artista utilizó sus redes sociales para comunicar la ruptura. "Comenzó hace un tiempo una dolorosa separación de Víctor. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos", mencionó Ferro en un comunicado, en italiano, inglés y español, que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Hace poco iniciamos los trámites de divorcio en Los Ángeles. Es un momento delicado, en el que toda mi atención se centra en proteger a mis dos maravillosos hijos, quienes actualmente pasan la mayor parte de su tiempo en casa conmigo", escribió Tiziano en su cuenta de Instagram donde acumula más de 2,4 millones de seguidores.

Justamente, Ferro canceló por sus hijos una gira que tenía programada para presentar una novela con la cual debuta como escritor. "Por el momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia. Por eso, con gran tristeza, me veo obligado cancelar los compromisos adquiridos con vosotros y con Mondadori para presentar mi primera novela; una cita que había estado esperando toda mi vida. No se trata de mí o de mi salud, se trata de la serenidad de dos hijos muy pequeños", expresó el artista.

A parecer, el cantante es quien se quedará con la custodia total de los niños, por lo menos en este momento. Asimismo, en el comunicado que escribió en español, aseguró que pronto "volveremos a cantar y reír, a hablar de mi libro, de mi vida" y, se dirigió a sus fans pidiéndoles respaldo para este proceso difícil que está atravesando. "Aquí estoy con mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil en mi vida", finalizó Tiziano Ferro.