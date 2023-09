La impactante transformación de Khloé Kardashian tras quitarse un tumor en el rostro

Khloé Kardashian dio a conocer en octubre del año pasado que se iba a someter a una cirugía para remover un tumor que comenzó a crecer en su rostro. Era en la zona de las mejillas, por lo que debía hacerse un tratamiento para extirpar ese melanoma, y por estas horas se animó a mostrar su transformación, ese antes y después de la operación.

En su momento, Khloé Kardashian había anunciado que le costó hablarlo públicamente y que le generaba mucho temor dicho tumor facial. No obstante, ayer, feliz de haberlo quitado de su cuerpo, decidió mostrar cómo luce post intervención.

Khloé Kardashian se extirpó un tumor facial que la preocupaba.

A través de un posteo que subió a sus redes sociales, la modelo le agradeció al Dr. Garth Fisher, “por salvar su vida y su piel”. En su momento también había tratado de concientizar a todos a hacerse constantes chequeos médicos.

Por otro lado, la empresaria de 39 años compartió imágenes de la mancha que hizo que se empezara a preocupar por su salud. A continuación mostró cómo quedó la cicatriz y destacó la gran labor del profesional de la salud que la trató.

Khloé Kardashian remarcó estar muy agradecida con sus médicos por cómo la trataron: “Estoy increíblemente agradecida con todos los doctores que me ayudaron y continúan ayudándome en mi camino hacia el cáncer de piel”.

La socialité tuvo que esperar más de nueve meses para realizarse rellenos en la zona, pues la extracción del melanoma había dejado una hendidura. “No es que necesitáramos la flecha para mostrar la enorme hendidura en el costado de mi cara, pero como tuvimos que extirpar un tumor, me quedó una hendidura”, contó.

Khloé Kardashian mostró los cambios de su rostro al quitarse el tumor en su rostro.

Antes de finalizar, Khloé Kardashian compartió un collage del antes y después para que sus seguidores vieran el cambio y la mejoría que tuvo a raíz de las inyecciones que se aplicó. Además, remarcó una vez más la importancia de cuidarse.

“Nunca imaginé que esta pequeña partícula se convertiría en cáncer de piel y no puedo imaginar lo que podría haber pasado si no hubiera ido al médico para que me lo revisara. Es muy importante prestar atención a nuestra piel y a cualquier cambio en nuestro rostro y cuerpo, por pequeño que sea”, sentenció.