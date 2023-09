Estas son las frases más emblemáticas de “El Chavo del 8”

“El Chavo del 8”, creada por Roberto Gómez Bolaños, fue sin lugar a dudas un de las series infantiles más exitosas de América Latina. Y es que las travesuras vividas por los personajes de la vecindad acompañaron a varias generaciones robándose el corazón de chicos y grandes que hasta hoy día recuerdan con cariño las serie, demostrando que a pesar de que ya no está al aire mantiene su vigencia en el colectivo popular.

Si bien un conflicto legal puso fin a las emisiones en televisión de los episodios de “El Chavo del 8”, en las distintas plataformas digitales se pueden seguir disfrutando de fragmentos e incluso capítulos completos de la serie. Y justamente en estos pedazos de historia y humor se pueden encontrar las frases más emblemáticas que utilizaba el niño huérfano de 8 años que ha dejado como uno de sus legados a sus millones de fans.

"El Chavo del 8" se mantiene vigente en el colectivo popular.

Las emblemáticas frases de "El Chavo del 8"

Estas frases de “El Chavo del 8” quedaron grabadas a fuego en las memorias de sus fans. Con un humor inocente e ingenuo, el niño del barril utilizaba estas palabras para tratar de dar explicaciones o justificar errores, muchas veces injustificables, pero que han sido adoptadas por sus fans, quienes hasta hoy días siguen utilizándolas como una suerte de homenaje a este entrañable personaje que ha marcado la vida de millones de personas en todo el continente.

Hasta hoy días, las frases de "El Chavo del 8" siguen siendo usadas por sus fans.

“¡Eso, eso, eso, eso!", era la frase que utilizaba “El Chavo del 8” para darle la razón a alguien o mostrarse de acuerdo con esa persona. "¡Es que no me tienen paciencia!", era lo que decía el niño cuando alguien se enojaba con él al no interpretar una consigna. “Fue sin querer queriendo” era la frase con la que “El Chavo” se justificaba cuando cometía algún error o torpeza. “¡Bueno, pero no se enoje!”, suplicaba en ocasiones para pedir a su interlocutor un poco más de paciencia. “Se me chispoteó” era la frase que utilizaba “El Chavito” para dar cuenta que había hecho algo sin intención. “¡Zas, Zas, Zas!”, era la repetición enérgica que realizaba cuando algo lo entusiasmaba, y “Sale y vale”, la usaba "El Chavo del 8" para dejar en claro que estaba de acuerdo con algo.