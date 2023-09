El insólito pedido que le hicieron a Miguel Bosé los sujetos que lo asaltaron en México

Justamente hace un mes un grupo armado de 10 hombres entró a la casa de Miguel Bosé en Ciudad de México y se llevaron todo. El cantante se encontraba con sus hijos, Diego y Tadeo, además del personal doméstico cuando ocurrió la increíble secuencia que jamás se imaginaron.

Miguel Bosé en su visita a España no dudó en contarle la tensa situación a Pablo Motos en el programa “El Hormiguero”. Por primera vez dio detalles de cómo fue el robo. “Estábamos ya dormidos en mi casa. Los chicos estaban haciendo una pijamada con un amiguito. Eran las 8:30 de la noche cuando me despierta alguien, miro y veo unas caras que no conozco y estaba encañonado”.

Miguel Bosé quedó estupefacto.

Para que la situación no se saliera de control Miguel Bosé hizo todo lo que le pidieron los hombres encapuchados y armados. Lo único que no se atrevió a hacer fue cuando los delincuentes le pidieron una selfie, pues resultó que lo reconocieron y le dijeron que eran sus fans.

“Yo estaba super, bajé revoluciones y les pregunté qué querían. Me dijeron que todo y los llevo a las cajas fuertes”, indicó Miguel Bosé a Pablo Motos. Otra cosa que no permitió el cantante era que separaran a los niños y les recomendó mantenerlos al lado de la señora de la casa para que estuvieran calmados.

En un determinado momento, cuenta Miguel Bosé, que el jefe de la banda mira a los otros y dice “chavos este es Miguel Bosé, se quita la máscara y dice yo soy tu fan”. El hecho causó la risa de los demás delincuentes, porque no se esperaban una reacción como esa y menos del jefe de la banda. “México es un país maravilloso, pero es verdad que es muy surrealista. Solo le dije vamos a llevar las cosas por buen camino o se acaban los conciertos”, de repente se oye una voz que grita una selfie pero el jefe lo calló.