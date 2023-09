Alejandra Guzmán revela que no fue invitada a la boda de su sobrina nieta Michelle Salas

Cada vez falta menos para celebrar lo que sin dudas es considerada la boda del año. Y es que en el próximo mes de noviembre, Michelle Salas y el empresario venezolano Danilo Díaz, llegarán al altar en una ceremonia que se llevará a cabo a puro glamour en Italia.

Cabe recordar que hace unos días, la influencer organizó una preboda donde la invitada de honor fue su bisabuela Silvia Pinal, quien no podrá viajar a Europa para el casamiento de la hija de Luis Miguel. El encuentro fue con el círculo más íntimo de familiares y amigos, donde estuvieron presentes la madre de la novia Stephanie Salas y su pareja Humberto Zurita, así como también la abuela de Michelle, Sylvia Pasquel.

Michelle Salas celebró su preboda con una cena íntima.

Una de las grandes ausentes de preboda fue la tía abuela de Michelle Salas, la rockera Alejandra Guzmán, quien en su momento ya había revelado que no fue invitada a la boda de su sobrina nieta. "Para mí es importante que toda mi familia estuviera, pero todos tenemos compromisos de trabajo tenemos cosas, mi abuela tiene 92 años, así que no podrá estar así que estará en mi corazón", explicó Michelle sobre la boda.

Sin embargo, Alejandra hizo declaraciones más fuertes con respecto al hecho de no haberla invitado a la boda de Michelle Salas. "No, no me invitaron, pregúntenle a Sylvita que me quiere tanto", exclamó la rockera a medios de comunicación.

Esto pone nuevamente sobre la mesa los rumores de peleas o de una supuesta enemistad entre las hermanas. "No es que nos hayamos peleado. Es que no tenemos mucho en común, incluyendo el padre de cada una de nosotras y la edad que tenemos. Me llevo con mi hermano, siempre fue mi compañero de vida y siempre lo será", aclaró Alejandra Guzmán.

Alejandra Guzmán tampoco estuvo presente en la preboda de Michelle Salas.

Por otra parte, la rockera opinó de la reunión íntima que se llevó a cabo, donde también se celebró el cumpleaños de Silvia Pinal, donde estaba Sylvia Pasquel. "Estaba muy contenta, muy feliz de ver a mi mamá contenta y feliz y celebrando tantos años de vida". Cuando reporteros le preguntaron por la presencia de su hermana, Alejandra se puso un poco nerviosa. "No sé, yo ya no estuve, me perdí de lo peor", dijo.

Aunque mucho se haya dicho sobre la supuesta pelea entre Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, esta última dijo hace aproximadamente un año en el programa “De primera mano” de Imagen TV sobre el conflicto entre ella y su hermana: "Siempre nos han querido enemistar. Si ustedes insisten en pelearnos ¿qué le puedo hacer?", dejando en claro que no todo lo que dice la prensa es verdad.