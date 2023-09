Paloma Cuevas sufre las consecuencias del conflicto entre Luis Miguel y Aracely Arámbula

Aunque Luis Miguel le dio una oportunidad al amor con Paloma Cuevas, hoy la relación se tambalea por el conflicto que arrastra desde hace años el cantante con su ex Aracely Arámbula. La actriz mexicana no dudó en reprochar una vez más la paternidad del cantante.

Esta no es la primera vez que Aracely Arámbula opina sobre la relación de Luis Miguel con sus hijos. Para ella sería importante que el cantante tuviera contacto con los pequeños y que además sea responsable económicamente, pues hace años no existe una pensión alimenticia.

Luis Miguel y Paloma Cuevas están muy enamorados.

Y es que Aracely Arámbula no puede entender por qué Luis Miguel mantiene una cercanía con las hijas de Paloma Cuevas y no con sus propios hijos. La actriz dejó claro que no quiere entrar en conflicto, pero le gustaría que el Sol de México tuviera el mismo vínculo con los de ella.

“Los hijos no tienen la culpa, pero que atienda a los suyos”, dijo Aracely Arámbula. También señaló que no tiene ningún tipo de comunicación con Paloma Cuevas, pero resaltó que en el pasado ellas eran muy unidas. “La conozco muy bien, si es mi comadre. Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo. Ella fue mi madrina por Enrique Ponce, que es el amigo de Luis Miguel pues ellos eran íntimos. Y ahora él anda con la ex mujer de mi compadre”.

Aracely Arámbula apunta contra Luis Miguel por su relación con las hijas de Paloma Cuevas.

Aracely Arámbula también dejó sobre la mesa las reacciones de sus hijos al ver lo feliz que se siente Luis Miguel con Paloma Cuevas y sus hijas. “Ellos no se enojaron simplemente dijeron ‘wow por qué sí va para allá y no viene a mi escuela’”. Lo que les contestó la actriz es que son las hijas de nuestros amigos y no tienen la culpa de nada.