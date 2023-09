Así de hermosa luce la esposa de Ricardo Arjona que ama los deportes extremos

Hace más de 20 años, Ricardo Arjona conoció a la modelo venezolana y presentadora Deisy Arvelo. Fue en 1998 durante la grabación del tema “Dime que no”. Ella fue la protagonista del videoclip y el cantante guatemalteco cayó rendido a sus pies. El flechazo fue fulminante.

A los pocos días, Ricardo Arjona y Deisy Arvelo empezaron una relación formal y también tuvieron a su primer hijo en común, Nicolás. Ella es amante de los deportes extremos, además es modelo para campañas publicitarias y cada vez que puede acompaña al cantante en todas sus giras.

Deisy Arvelo y Ricardo Arjona son inseparables.

Aunque a Ricardo Arjona le gusta la privacidad con Deisy Arvelo es distinto. Ella es muy activa en las redes sociales y le encanta mostrar fotos de los viajes y de la vida en común con Ricardo Arjona y sus hijos, pues la modelo es incondicional para él en su día a día.

Una vez el día de su cumpleaños, Ricardo Arjona le dedicó un hermoso mensaje a Deisy Arvelo: “Ella no sabe cocinar, pero todo lo demás lo hace mejor que nadie, incluido aguantarme. Perdí la cuenta de los años juntos, yo soy así, pero agradezco cada día que viene. Cuando ella está sabe que toda la libertad del mundo empieza por la más férrea de las disciplinas, Nico el mejor regalo que me dio lo sabe bien, a mí tan salvaje me domó con paz y libertad”.

Deisy Arvelo se roba todas las miradas.

En Venezuela, Deisy Arvelo cosechó fama como una de las icónicas modeloa de una marca de cerveza muy popular. Era una de “las chicas Polar”, que junto a Gaby Espino rompieron los corazones en la década de los 90. Luego ella conoció al cantante, se enamoraron y desapareció del mapa.