Humberto Zurita reveló cual fue la última voluntad de su fallecida esposa Christian Bach

En una reciente entrevista brindada por el actor Humberto Zurita para el podcast “AnetteAndo” de la periodista Anette Cuburu, reveló cual fue la última voluntad de su esposa Christian Bach, quien es madre de sus hijos Sebastián y Emiliano, y que falleció en el año 2019. Cabe remarcar que los actores estuvieron casados durante 33 años y nunca se separaron hasta el día de la muerte de ella.

El galán de telenovelas dijo que el último deseo de la fallecida actriz fue que respeten su privacidad y que no divulgaran detalles de su enfermedad. "La gente sabe en general que ella agarró un cáncer, pero cuál fue su proceso y todo eso, eso se queda con ella porque así lo quiso ella. Es algo que nosotros le debemos a ella, no es que nosotros queramos tener una secrecía. Es un respeto a mi mujer", aseguró Zurita.

A cuatro años de su fallecimiento, Humberto confesó que siempre la tendrá en sus pensamientos. "Es y será el amor de mi vida", afirmó sobre Bach.

Asimismo, el actor volvió a apostar por el amor. En 2022 comenzó una relación sentimental con la actriz Stephanie Salas. "Hoy estoy viviendo una etapa muy padre de mi vida", dijo Zurita.

En otra entrevista para Mezcal TV, Humberto aseguró que está feliz y se siente muy bien con su nuevo noviazgo. "¡Estoy enamorado!", dijo sobre Salas, con quien trabajó en la obra de teatro “Papito Querido”. "Y eso no quiere decir que mi corazón todavía no tenga un espacio para el amor, porque la vida sin amor no tiene sentido. Ella está aquí en mi corazón", añadió sobre su recordada esposa Christian Bach.

Por otra parte, Humberto aclaró que su actual pareja y su esposa Christian Bach eran amigas. "Christian era muy amiga de Stephanie, muy, muy amiga. Stephanie trabajó muchos años con nosotros. Yo la conozco desde muy chiquita, por eso nunca volteé a verla como mujer porque yo le llevo años", confesó el actor.

Para finalizar, Humberto Zurita, quien participó en exitosas telenovelas como “De pura sangre”, “El derecho de nacer” y “El maleficio” se refirió a su actual novia, Stehanie Salas. "Es una mujer hermosa en todos los sentidos de la palabra. Es muy culta, tiene una gran cultura, a mí me encantan las mujeres inteligentes", concluyó el actor.