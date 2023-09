El llamativo tatuaje que se hizo Angelina Jolie: qué significa

La historia de los tatuajes de Angelina Jolie siempre dan qué hablar. Si bien no se sabe a ciencia cierta cuántos tiene en total, la estrella se ha realizado al menos 20 grabados en su cuerpo y todos tienen un significado particular. Pero por estas horas sorprendió al revelar el particular lugar que eligió para su más reciente marca.

Desde hace unos días, Angelina Jolie ha estado en el centro de todas las miradas después de darse a conocer que se tatuó en una particular zona de su cuerpo: su dedo del medio, uno de los pocos lugares que le faltaban por tatuarse.

Angelina Jolie tiene una particular historia con sus tatuajes.

Y como todo había sido un misterio hasta ahora porque no se habían dado a conocer las imágenes de dicho tatuaje, las conjeturas sobre su significado y diseño han sido tema de conversación en diversos medios y entre sus seguidores.

Algunos creían que se trataba de un mensaje hacia Brad Pitt, su exesposo y con quien desde hace años viene sosteniendo una batalla legal. Sin embargo, unas recientes fotos terminaron por develar el misterio de Angelina Jolie.

El diseño revelado es, en realidad, una daga. Paparazzis detectaron recientemente el nuevo tatuaje de la intérprete de Maléfica, captándola en un saludo que hizo hacia las cámaras y revelando el enigma al levantar su mano en el encuentro con la prensa.

El tatuador MR.K, quien se ha vuelto muy famoso tras haber tatuado a celebridades como Matt Damon, Lewis Hamilton y Michael J. Fox, había causado revuelo a través de su Instagram luego de confesar que tatuó a la estrella, aunque en aquel entonces había tapado el diseño por una cuestión de privacidad.

El último tatuaje que se hizo Angelina Jolie. ¿Qué significa?

¿Qué significado tienen las dagas? A menudo simbolizan protección, fuerza y coraje. Aunque Angelina Jolie no ha hecho declaraciones públicas sobre el significado específico de este tatuaje, es conocida por tener otros tatuajes con significados profundos y personales.

Sin ir más lejos y a modo de ejemplo, la estrella tiene en diversas partes de su cuerpo una serie de coordenadas geográficas que representan los lugares de nacimiento de sus hijos. ¿Tendrá algún significado especial esta daga que se tatuó?