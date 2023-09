Así luce hoy Bonnie Wright, la actriz que hizo de Ginny, la novia de Harry Potter

La saga de películas de Harry Potter dejó personajes memorables. A través de una década, la historia del legendario mago de Howarts iluminó el camino de generaciones, y entre los tantos pilares de la trama se encontraba Ginny Weasley, la pequeña hermana de Ron que siempre estuvo enamorada del protagonista y con el tiempo se convirtió en su novia. El personaje fue interpretado por la actriz Bonnie Wright.

La historia de Harry Potter dejó protagonistas memorables. No sólo contó con la participación de los tres principales Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermiore Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley), sino que también contó con otros grandes destacados.

Bonnie Wright interpretó a Ginny Weasley, la pequeña hermana de Ron, el mejor amigo de Harry.

Pasaron más de 20 años desde la primera película de la saga, la cual fue Harry Potter y la piedra filosofal (2001), hasta llegar al último filme que tuvo la historia: Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2 (2011).

Y sin dudas los actores han cambiado mucho a través del tiempo, no sólo con el paso de las películas sino también en lo que fue después de la finalización del proyecto. Más de diez años pasaron, por lo que los intérpretes tuvieron diferentes modificaciones físicas.

En el caso de Bonnie Wright, la actriz no tuvo tanta llegada a los medios de comunicación como sí sucedió con otras estrellas como Emma Watson. Por eso quizá sorprende mucho lo diferente que se ve ahora.

De hecho, en 2012 la artista británica comenzó un proyecto propio que la llevó a producir su propia película, Separate We Come, Separate We Go. También participó de algunos proyectos televisivos ocasionalmente, y cabe destacar que también tiene una carrera dentro del modelaje.

Así luce Bonnie Wright, la actriz que se puso en la piel de Ginny.

En lo personal y con 32 años (nació el 17 de febrero de 1991), hace unas semanas anunció que se convertirá en madre por primera vez a finales de este año. Vale destacar que también se casó en marzo de 2022 con Andrew Lococo, un empresario estadounidense.