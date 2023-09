Anitta sobre el problema de salud que la llevó a hospitalizarse: “el cuerpo habla”

La brasileña Anitta se encuentra en México promocionando su nuevo material de estudio. Se trata de una trilogía compuesta por tres videos llamada “Funk Generation: A Favela Los Story”. Sin embargo, la cantante habló en un encuentro con la prensa de la fuerte crisis de salud que sufrió hace unos meses y que la llevaron a hospitalizarse.

En una entrevista para el programa “El gordo y la flaca” de Univision, Anitta habló del susto que se pegó a finales de 2022. "El año pasado me puse muy enferma en el final del año. No descubrían lo que yo tenía, iba al hospital. Estaba en el hospital por cinco meses, dejé de trabajar hasta que una prueba mía de sangre vino con un indicador de cáncer muy alto", reveló la cantante.

Como los médicos no encontraban explicación sobre la salud de Anitta, la propia artista comenzó a buscar respuestas sobre su malestar. "Empecé a ir a buscar curanderos y autoconocimiento, también medicina natural. Empecé a buscar una razón. Creo que el cuerpo habla y cuando tienes algo que nadie sabe explicarte, yo fui a buscar las respuestas", relató la brasileña, quien al regresar al hospital luego de un mes, y volverse a hacer los estudios, los resultados médicos fueron favorables y el indicador de cáncer había desaparecido.

La experiencia vivida hizo que Anitta cambiara sus hábitos de vida.

Cabe recordar que, a mediados de 2022, Mauro Machado, padre de Anitta también fue hospitalizado por un derrame cerebral, y que luego de varios exámenes médicos descubrieron que tenía cáncer en el pulmón. En aquella oportunidad, la cantante compartió a través de sus redes sociales la experiencia vivida, y anunció que luego de someterse a una cirugía, su padre había sido “curado 100 por ciento”. “Los milagros pasan”, había escrito la brasileña en su cuenta de Instagram en aquel momento.

Ahora, ya solucionados su problema de salud, Annita ha grabado su nuevo disco mientras se recuperaba, y está lista para mostrarle al mundo su nuevo material musical. "Ya estaba mejorando, entonces yo alquilé una isla en Brasil privada. ¡Gasté una plata! Trabajé todo ese tiempo para tener plata para el tratamiento. En un lado de la isla puse a los doctores y monté un estudio al otro lado. Ahí todos los días grababa una canción", reveló la cantante brasileña.

Ya recuperada, Anitta se encuentra promocionando su nuevo material musical de estudio.

Por otra parte, la experiencia vivida hizo que Anitta cambie su perspectiva ya que llevaba “una vida loca, con alcohol y fiesta”. "Cuando volví a la vida real había cambiado demasiado. Ahora no, estoy en meditaciones, terapias, piedras, cristales", expresó la artista.

Mira el video

Su transformación inspiró su nueva canción "Used To Be". "Yo era una perra y ahora ya no más. Así nació la canción 'Used To Be', hablando de la vida loca que tenía yo y ahora que estoy más tranquila", finalizó Anitta.