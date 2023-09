Alejandra Guzmán confirma la peor noticia sobre su hija Frida Sofía

Hace dos años Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía perdieron el contacto. Madre e hija han tenido problemas severos en su relación y ahora la cantante rompió el silencio: por primera vez habló sobre los motivos que las distanciaron y causó revuelo con sus declaraciones.

En una entrevista con Paty Chapoy, Alejandra Guzmán confesó lo inesperado sobre su hija Frida Sofía. En este momento de su vida, la cantante quiere soltar sus dolencias y se encuentra más vulnerable que nunca. Además, desea limpiar y despejar sus sentimientos y pensamientos.

Alejandra Guzmán revivió la herida.

“Es un intento de recuperación para mí, porque no me había atrevido a tocar la herida, a abrir la herida y a que sangrara. Poder poner en palabras tanto dolor, tanto silencio, porque yo no había hablado del tema más que con mi psicólogo. Entonces creo que es un gran catarsis positiva, llena de amor, llena de esperanza, llena de emociones tan fuerte que se escucha que me estoy tragando mis lágrimas”, señaló Alejandra Guzmán.

Muy conmovida, Alejandra Guzmán detalló que su hija Frida Sofía desde que llegó a Estados Unidos fue diagnosticada con un trastorno de personalidad. Esta situación la llevó a automedicarse y protagonizar varios actos de agresión en contra de la cantante. La artista señaló que hubo varios desencuentros, pero que tuvo apoyo de otras personas.

Mira el video

Alejandra Guzmán también indicó que ninguna de las dos ha puesto de su parte para resolver la situación. Ella no la ha buscado y su hija tampoco. La cantante sospecha que el tiempo ayudará a sanar las heridas. “Siento que ha habido también mucha gente que se ha aprovechado y ha manipulado esta situación, pero tengo que dejar que ella madure, y que ella se dé cuenta, que ella viva y tenga su fondo. Creo que tengo que permitir también que se equivoque”.