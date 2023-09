Los hijos de Shakira se roban todas las miradas en la alfombra roja: las fotos

Shakira viene de hacer una histórica participación días atrás en los MTV Video Music Awards, desplegando todo su repertorio y causando sensación. Definitivamente está pasando por su mejor momento en lo profesional, pero ahora fueron sus hijos, Sasha y Milan, quienes se llevaron todas las miradas.

La increíble presentación de Shakira sobre el reconocido escenario para cantar todos sus hits no pasó desapercibida, siendo una de las celebridades que más se destacó dentro de la ceremonia y en imágenes que recorrieron el mundo.

Sasha y Milan deslumbraron a tono de una majestuosa Shakira en los MTV VMA.

Sin embargo, fueron sus invitados especiales en la alfombra los que también llamaron poderosamente la atención de todo el público. Hablamos de sus dos jóvenes hijos, quienes lucieron looks que estuvieron a juego con la cantante.

Para la ocasión, la colombiana llevó un exclusivo diseño de Versace, la cual le creó un traje con recortes sensuales en la tela icónica de la marca que imita una cota de malla. Sasha y Milan no se quedaron atrás, y también lucieron atuendos de la empresa italiana.

En este orden, los pequeños hijos que la barranquillera tiene con Gerard Piqué vistieron chándales de estampado dorado con zapatillas atléticas a juego. Si bien la artista luego se cambió de atuendo, los niños mantuvieron su vestuario.

En su cuenta de Instagram, nada más y nada menos que Donatella Versace complementó a la artista y mostró con orgullo los looks que ayudó a crear. Además, felicitó obviamente a Shakira por la excelente presentación que tuvo en los premios MTV.

"Felicidades por tu premio VMA Video Vanguard ? Deberías estar muy orgullosa de todo lo que has logrado hasta ahora. ¡Cada récord que has batido y cada regla que has roto te han hecho increíblemente única! Esta noche brillarás con Versace. Te amo mucho. Un abrazo, Donatella", escribió.