El íntimo momento entre Ben Affleck y Jennifer Garner: ¿Qué dirá Jennifer Lopez?

Ben Affleck y Jennifer Garner supieron ser una de las parejas más icónicas de Hollywood. Si bien hoy transitan caminos diferentes, estuvieron casados por una década y tienen tres hijos en común. Sin embargo, las recientes imágenes que los captan muy amigables dentro un auto sorprendió a más de uno.

Sucedió el pasado viernes en Los Ángeles, ciudad en la que ambos residen. En las fotografías tomadas por el portal Page Six, se los puede ver compartiendo un cálido abrazo y muchas risas dentro del auto, mientras Jennifer Garner se inclinaba hacia adelante desde el asiento trasero del vehículo de Ben Affleck.

La hija menor de la pareja, Seraphina, se encontraba sentado en el lugar del acompañante de adelante, al lado de su padre, motivo por el cual la actriz iba en el asiento de atrás.

En un momento se pudo ver al intérprete de Batman inclinándose hacia el hombro de su exesposa antes de que ella saliera del auto. Ambos sonrieron mientras él la condujo de regreso hacia el vehículo de ella, luego de recoger a su hija adolescente.

La situación pudo ser bien malinterpretada, aunque lo cierto es que Ben Affleck y Jennifer Garner lograron hacer las paces luego de la dolorosa separación que vivieron hace años. Hoy velan por el sano crecimiento de sus hijos, sabiendo que comparten la crianza de Violet (17 años), Seraphina (14) y Samuel (11).

La expareja de actores ha sostenido una amistosa relación de paternidad compartida a pesar de los rumores de infidelidad y problemas con el juego que supuestamente llevaron a su divorcio. Recordemos que se casaron en 2005, para luego separarse definitivamente en 2015.

Las fotos del cariñoso momento entre Ben Affleck y Jennifer Garner en el auto del actor (FOTO: Page Six).

Desde entonces, la intérprete de Si tuviera 30 logró rearmar su vida con el empresario John Miller, mientras que el actor de la Liga de la justicia se reencontró con su gran amor Jennifer Lopez, con quien se casó a mediados de 2022.