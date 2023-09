El famoso exesposo de Katy Perry, acusado de violación a cinco mujeres

Si bien Katy Perry se encuentra en pareja con Orlando Bloom desde 2019, la cantante estuvo en el centro de todos los portales por estas horas luego de darse a conocer que su exesposo, Russell Brand, fue acusado por cinco mujeres de violación, agresiones sexuales y abuso emocional por un periodo de siete años.

La fuerte acusación sobre el actor Russell Brand surgió luego de una investigación conjunta que hicieron y publicaron reconocidos medios británicos: los periódicos The Sunday Times y The Times, y el programa de TV Channel 4 Dispatches.

De estas cinco mujeres, los nombres de cuatro de ellas permanecen en el anonimato. Ellas denunciaron agresiones sexuales que se dieron entre 2006 y 2013, cuando el reconocido humorista estaba en la cúspide de su carrera y fama.

En ese periodo, el ex de Katy Perry trabajaba como presentador de las cadenas BBC Radio 2 y Channel 4, además de haber pasado por películas destacadas Misión Rockstar (2010), Cuentos que no son cuentos (2008), Arturo: millonario irresistible (2011), Cómo sobrevivir a mi ex (2008) y La era del rock (2012).

Alertado por la inminente publicación, el propio Russell Brand posteó un video el pasado viernes (antes de que se diera a conocer la noticia) donde niega las “acusaciones criminales muy serias” que, según dijo, se harían en su contra.

A través de dicho clip, el actor dice que estas acusaciones se remontan a un momento de su vida en el que reconoce haber sido “extremadamente promiscuo” pero aclaró que todas las relaciones sexuales que mantuvo en ese tiempo estuvieron consensuadas.

El matrimonio entre Katy Perry y Russell Brand duró apenas 14 meses.

Russell Brand se excusó de todas estas denuncias al precisar que se trata de un “ataque mediático coordinado” en su contra. Además, dijo que toda revolución hacia él no le extraña porque ya ha visto de estos casos anteriormente.