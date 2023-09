Stephanie Salas habló sobre la presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle, la hija de ambos

Desde que Michelle Salas y el empresario Danilo Díaz hayan anunciado su compromiso mucho se ha especulado sobre quién sería la persona encargada de llevar a la novia al altar, cuestión que al parecer se ha aclarado. Y es que hace unos días, la madre de la influencer, la actriz Stephanie Salas, reveló que sería ella quien entregue a su hija en manos de su futuro esposo. Ahora, la actual pareja de Humberto Zurita habló sobre si el padre de su primogénita, Luis Miguel, estará presente en la ceremonia que se llevará a cabo en Italia en el mes de noviembre.

Lo cierto es que Stephanie está muy feliz con esta nueva etapa que afrontará su hija Michelle. "Me siento muy bien, muy contenta, muy nerviosa también, es normal, son normales estos nervios de ver a los hijos felices, de entender que también pasa el tiempo. Vienen nuevas etapas, eso sí, muy importantes, como un gran paso, una gran escalera, y si está nerviosa Michelle, pero yo creo que ¡yo más!", dijo la actriz a Mezcal TV.

Michelle Salas organizó su pre boda con su círculo más íntimo de amigos uy familiares.

Asimismo, Stephanie aconseja a su hija a que disfrute de su vida antes de tener hijos. "Nunca he querido nietos, yo creo que mi mamá, mi mamá se va a hacer muy cargo de ellos. Yo ya he sido muy buena mamá, de abuelita, luego, apenas empiezo a tener yo mi momento", se sinceró la mamá de Michelle.

Por otra parte, la actriz contó que su hija tuvo una pre boda con un círculo muy íntimo de amigos y familiares, donde estuvo presente Silvia Pinal. "Sí, hubo una reunioncita familiar, estuvimos contentos, pocas amistades, poquita familia también y bien, bonito, muy bonito", comentó.

Aún no se sabe si Luis Miguel estará presente en la boda de su hija Michelle Salas.

"Totalmente, fue una pre boda porque mi abuelita es una persona que vive, radica aquí en esta Ciudad de México y sí, siempre es muy bonito cuando Mich tiene oportunidad de venir a sus compromisos y eso, pues, de juntarnos, y qué mejor que también en el cumpleaños de la abuelita se junta todo", expresó la novia de Humberto Zurita.

Al ser cuestionada por la presencia de Luis Miguel en la boda de Michelle, la hija de ambos, Stephanie se mostró cauta con su respuesta. "No sé, la verdad es que creo que esos temas le corresponden a ella. No sabría decirte, pero bueno. Yo me considero una gran madre y de eso estoy muy contenta", finalizó la actriz.