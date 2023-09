Sebastián Caicedo recibe críticas por presumir su amor con Juliana Diez

Tras 13 años de matrimonio, Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos se divorciaron, poniéndole fin a una de las parejas más queridas del ambiente artístico latino. Cada uno rehizo su vida sentimental y el actor, no duda en presumir su amor con su nueva novia, la empresaria colombiana Juliana Diez, con quien se muestra en redes sociales sonrientes y muy enamorados.

Sebastián Caicedo presumió su amor a Juliana Diez con un romántico mensaje en Instagram.

"Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ¡ganas de comernos el mundo! Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: ¡¡Jesús!!", escribió Sebastián Caicedo para acompañar las fotografías que publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de 4,3 millones de seguidores.

Al parecer, los fans de Sebastián Caicedo extrañan a Carmen Villalobos.

Sin embargo, a pesar del reconocimiento que le hizo el galán a su novia, enalteciendo su figura y valorando su compañía, los usuarios se volcaron contra el colombiano con críticas y reclamos de todo tipo. "No sé, pero no pegan", dijo una usuaria. "Que típico de los hombres cuando terminan una relación y comienzan otra, por fin conocí el verdadero amor bla, bla, jajaja. Nada personal con Sebas", "a Dios no le gusta el adulterio, tu esposa es y será Carmen Villalobos", "te comento algo sin que te vayas a ofender. Es aceptable que un te hayas enamorado de nuevo, bravo; pero es muy feo que comentes que este si es el verdadero amor, tu amiga, la que estabas esperando, ¿y Carmen? Tú fuiste quien le pidió matrimonio cuando estabas en el reality. Pienso que si te enamoraste de nuevo, no hagas sentir como si tu anterior pareja ¿no hubiera existido?", y "se miraba más linda la pareja con Carmen", fueron otros comentarios negativos que recibió la publicación del colombiano.