Emilio Osorio arremete contra un periodista: “te odio”

El hijo de vedette Niurka Marcos y el productor televisivo Juan Osorio, Emilio Osorio, ha crecido en una familia de artistas, conociendo muy bien los códigos que se manejan el este ambiente por lo que el joven siempre ha tenido un trato amable con los medios de comunicación. Es por ello que llamó la atención la reacción que tuvo recientemente contra un reportero.

Si bien su madre siempre ha sido una figura polémica, es muy querida por la prensa porque nunca se ha negado a una entrevista e incluso bromea con los medios de comunicación, cualidad que Emilio ha heredado, aunque ahora, el joven artista estalló contra un periodista del programa de YouTube “Chisme No Like”.

Emilio Osorio arremetió contra el reportero del programa "Chisme No Like".

Todo comenzó cuando Emilio estaba saliendo junto a su compañera de reality show “La Casa de los Famosos” Wendy Guevara, y se acercó a los representantes de prensa para responder a sus preguntas. Fue en ese momento que el reportero de “Chisme No Like” le preguntó a Osorio sobre el conflicto que existe ahora entre sus padres. "Niurka había dicho que había bloqueado a tu papá, tu papá igual por ahí nos dijo que estaban mal las cosas. ¿Cómo va la relación?", cuestionó el periodista.

Ante esto el joven respondió con total tranquilidad. "Mi mamá y mi papá tienen su relación, ya sea amistosa o que ahorita no se llevan, que es la realidad, no vamos a tapar el sol con un dedo, no es mi pedo, lo digo sinceramente, a mí me tratan súper bien, me apoyan", dijo Emilio.

Emilio Osorio trató de "mentirosos" al programa "Chisme No Like".

Sin embargo, el reportero del programa insistió en cuanto a la actitud de Niurka. "Ella estaba muy furiosa", dijo el comunicador. Emilio volvió a responder, cuando se percató de que medio venían las preguntas y se molestó. "Sí, se resienten cosas... ¿Ah, eres de Chisme no like? Te odio", advirtió el joven artista. A lo que el representante de prensa dijo irónicamente: "gracias".

Al finalizar la entrevista con los medios, el cronista volvió a la carga con una última pregunta para Osorio. "Emilio, ¿por qué odias a Chisme no like?", cuestionó. A lo que el cantante y actor contestó tajante: "porque son muy mentirosos y yo nunca miento".