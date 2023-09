Qué hizo Miley Cyrus en medio de la luna de miel de su mamá

Cuando las celebridades pasan un buen momento personal, buscan vivirlo con sus seres queridos, y Miley Cyrus está viviendo feliz gracias a la felicidad de su familia. La cantante está disfrutando de unas bellas vacaciones en playas con aguas cristalinas, y lo hace en medio de la luna de miel de su mamá, casi como entrometiéndose.

Hace pocos días se dieron a conocer las fotos de la boda entre Tish Cyrus con el actor Dominic Purcell, celebrada en abril de este año de manera privada y en la que la intérprete de 30 años fue una de las damas de honor, junto a su hermana Brandi.

Además, la artista sacó un nuevo sencillo hace menos de un mes, llamado Used to be young, pero en vez de promocionarlo, decidió simplemente relajarse y sumarse al ánimo festivo que las nuevas nupcias de su madre generaron en todo el clan. Así que todos juntos se fueron a una isla.

El destino fue Hawái, uno de los destinos turísticos más característicos del Océano Pacífico. Toda la familia decidió aprovechar la última etapa del verano boreal con la sola idea de relajarse, descansar y divertirse sin tanto glamour.

Miley fue capturada por los paparazzi teniendo un buen momento playero junto a su madre y su nuevo esposo, que podría decirse que están transitando una luna de miel. Los paseos y los juegos a la orilla del mar parecen ser los únicos planes que tiene el grupo, pero también se dedicaron a probar cosas nuevas.

Además de llevar un traje de baño negro de dos piezas que dejó al descubierto sus tatuajes, la cantante también decidió incorporar otros adminículos para adentrarse en una actividad que solo puede hacerse en estas aguas cristalinas: el snorkel.

Es así que dejó la vergüenza bastante lejos y anduvo con antiparras y patas de rana, así como también se mostró muy animada, jugando y bailando mientras el mar ponía a prueba su equilibrio, necesitando la asistencia de Tish y Dominic para incorporarse.

El ambiente dejó claro que la vocalista no está de mal tercio, de hecho, más parece que fue ella quien se llevó a los recién casados a tener su luna de miel en unas playas paradisíacas. Eso sí, bien claro queda que esta felicidad no es solo de ellos, sino de toda la familia.